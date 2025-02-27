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Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

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Фото: ТАСС/Вадим Ахметов
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ФСБ России является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности. Такое заявление 27 февраля сделал президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ведомства.

«Конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно», — сказал он.

Глава государства отметил, что все поставленные перед ФСБ задачи на 2024 год решались на высоком уровне. Он поблагодарил личный состав ведомства за профессионализм, решительность и самоотверженность. Особую признательность он выразил сотрудникам, в ходе специальной военной операции (СВО) действовавшим в тылу противника и на линии боевого соприкосновения.

Путин в том числе поручил ФСБ активнее бороться с коррупцией в стране и постоянно следить за реализацией гособоронзаказа и национальных проектов.

Кроме того, российский лидер назвал борьбу с преступлениями в финансовой и банковской сферах важной для повышения инвестиционной привлекательности РФ.

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На заседании Путин в том числе поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы России, и также обеспечить безопасность граждан страны на приграничных территориях.

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