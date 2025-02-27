Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
ФСБ России является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности. Такое заявление 27 февраля сделал президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ведомства.
«Конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно», — сказал он.
Глава государства отметил, что все поставленные перед ФСБ задачи на 2024 год решались на высоком уровне. Он поблагодарил личный состав ведомства за профессионализм, решительность и самоотверженность. Особую признательность он выразил сотрудникам, в ходе специальной военной операции (СВО) действовавшим в тылу противника и на линии боевого соприкосновения.
Путин в том числе поручил ФСБ активнее бороться с коррупцией в стране и постоянно следить за реализацией гособоронзаказа и национальных проектов.
Кроме того, российский лидер назвал борьбу с преступлениями в финансовой и банковской сферах важной для повышения инвестиционной привлекательности РФ.
На заседании Путин в том числе поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы России, и также обеспечить безопасность граждан страны на приграничных территориях.