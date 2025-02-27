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Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ

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Фото: ТАСС/Вадим Ахметов
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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 27 февраля поручил ведомству принять дополнительные меры для защиты государственной границы РФ и обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях.

«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», — сказал глава государства.

Помимо обеспечения границ России, Путин потребовал от ФСБ вести решительную и наступательную борьбу с экстремизмом и терроризмом. Особенное внимание президент обратил на повышение антитеррористического потенциала ведомства в новых регионах России. Именно расположенные там подразделения ведут борьбу с диверсионными группами киевского режима, подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент отметил рост активности и технической оснащенности иностранных спецслужб в период проведения специальной военной операции на Украине.

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. <...> Необходимо серьезно усилить <...> прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях», — поручил он.

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Во время того же заседания Путин охарактеризовал ФСБ как сильное и надежное звено национальной безопасности. Глава государства отметил высокий уровень работы ведомства при выполнении задач в 2024 году и поблагодарил сотрудников службы за профессионализм, решительность и самоотверженность.

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