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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Ряду подразделений «Сертификейшн групп» приостановили аккредитацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Росаккредитация завершила внеплановые проверки компании «Сертификейшн групп», которая летом 2024 года выдала документы качества на несуществующие кроссовки. Минэкономразвития (МЭР) отчиталось перед первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, «Известия» ознакомились с документами 28 февраля.

Чиновники проводили надзор во всех подразделениях группы, это 28 аккредитованных лиц — 11 органов по сертификации, 14 испытательных лабораторий и один орган инспекции, еще два подразделения группы добровольно прекратили свою деятельность.

В бумагах МЭР уточнило, что служба проверяла компанию с 30 сентября по 14 февраля: соблюдает ли она обязательные требования, которые установили, к примеру, законы об аккредитации и другие документы в области стандартизации.

В итоге 24 аккредитованным лицам «Сертификейшн групп» Росаккредитация выдала предписания — им нужно устранить нарушения, действие аккредитации 22 лиц приостановили — это 11 органов по сертификации и 11 испытательных лабораторий, работу одной лаборатории прекратили. Плюс к этому семь органов по сертификации и одну лабораторию исключили из Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Ходовой навар: в РФ начались массовые проверки центров сертификации
Роскачество проинспектирует 90 таких компаний после скандала с подтверждением качества несуществующих кроссовок

В середине ноября 2024 года сообщалось, что в России начались масштабные проверки центров сертификации. Это произошло на фоне скандала с «Сертификейшн групп»: летом журналисты провели расследование, передав этой компании документы на созданные в виртуальной реальности кроссовки, и организация подтвердила качество и безопасность товара, которого попросту не существовало.

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