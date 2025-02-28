Ряду подразделений «Сертификейшн групп» приостановили аккредитацию

Росаккредитация завершила внеплановые проверки компании «Сертификейшн групп», которая летом 2024 года выдала документы качества на несуществующие кроссовки. Минэкономразвития (МЭР) отчиталось перед первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, «Известия» ознакомились с документами 28 февраля.

Чиновники проводили надзор во всех подразделениях группы, это 28 аккредитованных лиц — 11 органов по сертификации, 14 испытательных лабораторий и один орган инспекции, еще два подразделения группы добровольно прекратили свою деятельность.

В бумагах МЭР уточнило, что служба проверяла компанию с 30 сентября по 14 февраля: соблюдает ли она обязательные требования, которые установили, к примеру, законы об аккредитации и другие документы в области стандартизации.

В итоге 24 аккредитованным лицам «Сертификейшн групп» Росаккредитация выдала предписания — им нужно устранить нарушения, действие аккредитации 22 лиц приостановили — это 11 органов по сертификации и 11 испытательных лабораторий, работу одной лаборатории прекратили. Плюс к этому семь органов по сертификации и одну лабораторию исключили из Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС.

В середине ноября 2024 года сообщалось, что в России начались масштабные проверки центров сертификации. Это произошло на фоне скандала с «Сертификейшн групп»: летом журналисты провели расследование, передав этой компании документы на созданные в виртуальной реальности кроссовки, и организация подтвердила качество и безопасность товара, которого попросту не существовало.