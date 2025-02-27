СК возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области
По факту происшествия у здания правительства Самарской области, где ранним утром неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет на лестницу здания и скрылся, возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 27 февраля сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.
Ведется расследование дела по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), а также п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).
Установлено, что ЧП произошло примерно в 5:30 утра. После того как раздался взрыв, злоумышленник скрылся с места происшествия на машине под управлением другого мужчины. В результате происшествия пострадавших нет.
«Установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. Ими оказались местные жители — отец и сын. С ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что мужчина бросил на крыльцо здания правительства региона взрывное устройство. Предположительно, злоумышленник бросил гранату РДГ, в результате чего была повреждена тротуарная плитка.