Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
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- Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом 27 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
Он уточнил, что инцидент произошел в этот же день. По предположительным данным, злоумышленник бросил в здание правительства гранату РДГ, в результате чего была повреждена тротуарная плитка.
Цели злоумышленника остаются неизвестными, его задержали. На месте происшествия работали оперативные службы, добавил губернатор. По данному факту следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело.
24 февраля на Ставрополье мужчину арестовали на два месяца по подозрению в подготовке теракта. Фигурант приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и оставил их в тайнике. Сообщники должны были забрать оттуда всё необходимое и заложить устройство в установленном месте. Мужчину обвиняют по ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).