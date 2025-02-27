Политолог усомнился в возможности размещения портрета Трампа на горе Рашмор
На горе Рашмор в штате Южная Дакота, где высечен барельеф с портретами четырех бывших президентов США, не хватит места для изображения американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением с «Известиями» 27 февраля поделился политолог Алексей Ярошенко.
«Может как начаться гражданская война силами тех, кто не согласен с тем, что Трамп — президент, <…> [так и] культ личности с подачи его сторонников», — объяснил политолог.
Кроме того, по словам Ярошенко, гора Рашмор «слишком маленькая» и портрет Трампа там попросту не поместится.
В январе в США вынесли на голосование конгресса законопроект, который позволит добавить портрет Трампа на гору Рашмор. Мемориал на этой горе представляет собой барельеф высотой 18,6 м с портретами американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.