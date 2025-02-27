Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Политолог усомнился в возможности размещения портрета Трампа на горе Рашмор

0
EN
Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На горе Рашмор в штате Южная Дакота, где высечен барельеф с портретами четырех бывших президентов США, не хватит места для изображения американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением с «Известиями» 27 февраля поделился политолог Алексей Ярошенко.

«Может как начаться гражданская война силами тех, кто не согласен с тем, что Трамп — президент, <…> [так и] культ личности с подачи его сторонников», — объяснил политолог.

Кроме того, по словам Ярошенко, гора Рашмор «слишком маленькая» и портрет Трампа там попросту не поместится.

Уравнение силы: диалог Путина и Трампа вынуждает Запад менять позиции по Украине
Положительную оценку контактам лидеров дали даже в НАТО

В январе в США вынесли на голосование конгресса законопроект, который позволит добавить портрет Трампа на гору Рашмор. Мемориал на этой горе представляет собой барельеф высотой 18,6 м с портретами американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025