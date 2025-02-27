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Российские военные освободили Никольский в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы (ВС) России освободили поселок Никольский в Курской области. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — говорится в сообщении министерства.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 240 военных, четыре бронетранспортера (БТР), две боевые машины пехоты (БМП), 18 автомобилей, 17 боевых бронированных машин (ББМ), миномет, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 Paladin, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук-М1», одна единица инженерной техники, склад боеприпасов и восемь пунктов управления дронами.

За всё время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли более 63,8 тыс. военных, 382 танка, 247 БТР, 290 БМП и большое количество иной техники.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало боевую работу операторов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», которые поразили военную технику и боевиков ВСУ в курском приграничье. Удары были нанесены, например, по американским БТР M113 и автомобилю HMMWV.

В тот же день министерство сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ, выполняя боевое задание в составе смешанной тактической группы, нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничье Курской области. Удар наносился авиационными ракетами, все цели были успешно уничтожены.

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