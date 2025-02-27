Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ дронами в курском приграничье
Операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение военной технике и боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Кадры ударов опубликовало Минобороны России 27 февраля.
Дроны «Рубикона» поразили, в частности, бронетранспортер M113 и автомобили HMMWV американского производства, грузовик «КамАЗ», боевую машину пехоты, танк и другие виды техники.
Ранее в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области силами подразделения беспилотной авиации ВДВ. Десантники из состава группировки «Днепр» записали на свой счет буксируемую гаубицу, две самоходные артиллерийские установки и танк.