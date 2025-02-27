Вертолет Ми-28НМ нанес удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы в приграничном районе Курской области нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что при выполнении боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам, а также на предельно малой высоте провели противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, которые предотвращают попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, уничтожение целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Экипаж армейской авиации вертолета Ка-52М 26 февраля нанес удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ в курском приграничье, уничтожив заданные цели. В МО РФ 26 февраля отметили, что после выполнения цели экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.