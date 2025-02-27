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Захарова заявила о понимании Трампом позиции РФ о территориальных уступках

Захарова: Трамп понимает, что требовать территориальных уступок от РФ сложно
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Президент США Дональд Трамп понимает, что требовать от России территориальных уступок для урегулирования конфликта на Украине будет трудно. Об этом 27 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, позиция американского лидера напрямую соотносится с мнением министра иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все всё понимают», — приводит слова дипломата ТАСС.

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12 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичной задачей возвращение Украины к границам 2014 года. В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что со стороны Киева поступают сигналы о готовности пойти на территориальные уступки в целях урегулирования конфликта.

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