Эксперты назвали города с самыми маленькими по площади студиями в новостройках
В пятерку городов, в которых в данный момент возводятся жилые комплексы (ЖК) с минимальной площадью в этом сегменте квартир, вошли Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Красноярск, следует из совместного исследования центра аналитики компании «Этажи» и строительно-инвестиционной компании «Девелопмент-Юг». С результатами ознакомились «Известия» 27 февраля.
На первом месте оказалась Москва с жилым комплексом на юго-западе города. Площадь студии составляет 14,1 кв. м. Дом планируют сдать через 1,5 года, застройщик относит его к классу «комфорт». Стоимость 1 кв. м составляет почти 439 тыс. рублей. За подобную студию покупателю придется выложить около 6,2 млн рублей.
На втором месте Воронеж, в котором приступили к строительству жилого комплекса, где можно приобрести студию площадью 14,8 кв. м. Дом планируют сдать в 2029 году. Стоимость «квадрата» составляет 176 тыс. рублей. Девелопер просит за подобную квартиру почти 2,6 млн рублей.
На третьем месте расположился Нижний Новгород с жилым комплексом на окраине города, в непосредственной близости к аэропорту и в 10 минутах от станции метро. Студия площадью 17,1 кв. м обойдется покупателю в 3,5 млн рублей. Стоимость 1 кв. м — 205 тыс. рублей.
На четвертой строчке — Ростов-на-Дону. Студия находится в доме бизнес-класса на берегу реки, ЖК сдан в IV квартале 2024 года. Площадь объекта — 17,7 кв. м, стоимость — 3,1 млн рублей, или 175 тыс. рублей за «квадрат».
Пятое место занимает Красноярск. В городе возводят жилой комплекс со студиями площадью 17,8 кв. м. Стоимость 1 кв. м такой недвижимости составляет 163 тыс. рублей. Сама студия обойдется будущему владельцу в 2,9 млн рублей. Дом обещают построить к концу 2025-го.
Исследование также показало и другие города с чуть большей площадью квартир-студий. В Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Перми, Самаре и Омске строят студии площадью от 18,2 до 21,9 кв. м.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.