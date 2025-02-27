Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Эксперты назвали города с самыми маленькими по площади студиями в новостройках

Исследования: ЖК с самыми маленькими студиями строятся в Воронеже и Красноярске
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В пятерку городов, в которых в данный момент возводятся жилые комплексы (ЖК) с минимальной площадью в этом сегменте квартир, вошли Москва, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Красноярск, следует из совместного исследования центра аналитики компании «Этажи» и строительно-инвестиционной компании «Девелопмент-Юг». С результатами ознакомились «Известия» 27 февраля.

На первом месте оказалась Москва с жилым комплексом на юго-западе города. Площадь студии составляет 14,1 кв. м. Дом планируют сдать через 1,5 года, застройщик относит его к классу «комфорт». Стоимость 1 кв. м составляет почти 439 тыс. рублей. За подобную студию покупателю придется выложить около 6,2 млн рублей.

На втором месте Воронеж, в котором приступили к строительству жилого комплекса, где можно приобрести студию площадью 14,8 кв. м. Дом планируют сдать в 2029 году. Стоимость «квадрата» составляет 176 тыс. рублей. Девелопер просит за подобную квартиру почти 2,6 млн рублей.

Заветный плод: россияне начали активнее скупать элитное жилье на юге страны
Вырос спрос от жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока

На третьем месте расположился Нижний Новгород с жилым комплексом на окраине города, в непосредственной близости к аэропорту и в 10 минутах от станции метро. Студия площадью 17,1 кв. м обойдется покупателю в 3,5 млн рублей. Стоимость 1 кв. м — 205 тыс. рублей.

На четвертой строчке — Ростов-на-Дону. Студия находится в доме бизнес-класса на берегу реки, ЖК сдан в IV квартале 2024 года. Площадь объекта — 17,7 кв. м, стоимость — 3,1 млн рублей, или 175 тыс. рублей за «квадрат».

Пятое место занимает Красноярск. В городе возводят жилой комплекс со студиями площадью 17,8 кв. м. Стоимость 1 кв. м такой недвижимости составляет 163 тыс. рублей. Сама студия обойдется будущему владельцу в 2,9 млн рублей. Дом обещают построить к концу 2025-го.

Исследование также показало и другие города с чуть большей площадью квартир-студий. В Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Перми, Самаре и Омске строят студии площадью от 18,2 до 21,9 кв. м.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025