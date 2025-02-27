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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Вооруженные силы (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места подготовки операторов беспилотников украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России 27 февраля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

В ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM и 104 дрона ВСУ самолетного типа.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия ВСУ в Сумской области ударом ракетного комплекса «Искандер». Были ликвидированы более 20 украинских боевиков, около 14 беспилотников самолетного типа «Кобра» и автомобильная техника противника.

Тогда же подразделение беспилотной авиации ВДВ барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразило буксируемую гаубицу, две самоходные артиллерийские установки (САУ) и танк ВСУ на правом берегу Днепра в Харьковской области. Цели для удара «Ланцета» были определены с помощью разведывательного беспилотника Zala.

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