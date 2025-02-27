Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило боевую технику ВСУ в Херсонской области
Подразделение беспилотной авиации ВДВ уничтожило буксируемую гаубицу, две самоходные артиллерийские установки и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе проведения СВО подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения артиллерии и боевой техники противника на каховском направлении в Херсонской области.
После запуска «Ланцета» барражирующий боеприпас преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Параллельно оператор разведывательного БПЛА Zala приступил к разведке целей и определил приоритеты для уничтожения — буксируемую гаубицу, две самоходки и танк противника, которые были замаскированы и вели огонь по мирному населению.
Профессионально управляя «Ланцетами», операторы поочередно направили их к целям, осуществили захват и поражение. После прямого попадания артиллерийские установки и танк противника были уничтожены. Только на данном участке СВО подразделения БПЛА российских десантников уничтожили несколько десятков боевой и специальной техники ВСУ, добавили в Минобороны.
25 февраля в распоряжении «Известий» появились кадры поражения российскими военнослужащими пункта управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении. Российские бойцы нанесли точный удар по строению, где находился центр координации беспилотников украинских боевиков.