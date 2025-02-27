СМИ сообщили о потере доверия союзников к США после решений Трампа

После принятых решений США во главе с лидером Дональдом Трампом, партнеры Соединенных Штатов не могут считать страну надежным союзником. Об этом 27 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«После действий Трампа в отношении России, угроз введения пошлин против союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии европейские и другие демократические правительства приспосабливаются к реальности, согласно которой США больше не могут считаться надежным союзником», — указано в материале.

По данным телеканала, в политическом процессе действующей администрации США произошел «фундаментальный сдвиг».

Также профессор Боннского университета и бывший высокопоставленный американский дипломат Джеймс Бинденагель выразил мнение, что потеря доверия к США создаст вакуум, который будет заполнен сотрудничеством между Москвой, Пекином, а также Пхеньяном и Ираном.

Он добавил, что некоторые европейские и другие страны могут искать альтернативных партнеров и рынки сбыта в Китае. В материале также уточняется, что, если администрация Трампа продолжит настраивать против себя своих партнеров, не исключена вероятность того, что Китай и Россия смогут расширить сферы влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточной Европе.

Накануне США воздержались от соавторства антироссийской резолюции во Всемирной торговой организации (ВТО). По данным издания, заявление одобрили более 40 членов ВТО, в числе которых Евросоюз (ЕС), Великобритания, а также Канада и Австралия. При этом США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не поддержали данную инициативу.

Тогда же Трамп анонсировал введение пошлин США в 25% на товары из Евросоюза. По его словам, данные меры будут распространяться не только на автомобили, но и на «всё остальное».