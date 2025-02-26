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США воздержались от соавторства антироссийской резолюции в ВТО

Постпред Платонов: США не вошли в число соавторов антироссийской резолюции в ВТО
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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США воздержались от соавторства антироссийской резолюции во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 26 февраля сообщил постпред РФ в ВТО Николай Платонов.

«Могу подтвердить. Надо указать, что заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины», — рассказал он в беседе с «РИА Новости»..

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники также подтвердило эту информацию.

По данным издания, заявление одобрили более 40 членов ВТО, в числе которых Евросоюз (ЕС), Великобритания, а также Канада и Австралия. При этом США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не поддержали данную инициативу.

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Ранее, 10 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, которые практикуют дискриминационные подходы. Он уточнил, что речь идет о Международный валютном фонде (МВФ), Всемирном банке (ВБ) и ВТО.

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