США воздержались от соавторства антироссийской резолюции в ВТО

США воздержались от соавторства антироссийской резолюции во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 26 февраля сообщил постпред РФ в ВТО Николай Платонов.

«Могу подтвердить. Надо указать, что заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины», — рассказал он в беседе с «РИА Новости»..

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники также подтвердило эту информацию.

По данным издания, заявление одобрили более 40 членов ВТО, в числе которых Евросоюз (ЕС), Великобритания, а также Канада и Австралия. При этом США впервые с начала специальной военной операции (СВО) не поддержали данную инициативу.

Ранее, 10 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, которые практикуют дискриминационные подходы. Он уточнил, что речь идет о Международный валютном фонде (МВФ), Всемирном банке (ВБ) и ВТО.