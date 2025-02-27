Во Франции заявили о желании участвовать в переговорах о ресурсах Украины
Париж хотел бы стать частью диалога о природных ресурсах между Вашингтоном и Киевом с привязкой к урегулированию конфликта. Об этом 27 февраля заявил глава минобороны Франции Себастьен Лекорню.
«Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был подписан. <…> Я сам с моим украинским коллегой [Рустемом Умеровым] обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Нашей оборонной отрасли будут нужны ресурсы», — сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.
Он указал, что эти ресурсы станут ключевыми для оборонно-промышленного комплекса Франции на 30–40 ближайших лет. Поэтому министр попросил президента Франции Эммануэля Макрона добиться включения в переговоры с Украиной.
Лекорню подчеркнул, что Париж не ищет компенсаций от Киева за военную и прочую помощь.
26 февраля президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля приедет в Вашингтон для подписания сделки по частичной передаче прав по украинским редкоземельным металлам. По данным газеты The Guardian, сделка не включает требование о потенциальном доходе США от разработки ресурсов в размере $500 млрд.
При этом Зеленский в тот же день рассказал, что из соглашения по ресурсам полностью убрали пункты о возвращении Киевом Вашингтону средств, потраченных на военную помощь. Украинский президент заявил, что не согласится передать США и 10 центов, если они будут позиционироваться как уплата долга.
Агентство Agence France-Presse (AFP) 25 февраля заявило, что главы стран Евросоюза планируют заключить собственное соглашение по полезным ископаемым с Киевом. Европа хочет предложить Зеленскому «беспроигрышную сделку».