Зеленский заявил о нежелании возвращать США даже «10 центов долга»

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен возвращать задолженности перед США в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом он заявил 26 февраля, комментируя договоренность относительно природных ресурсов.

«Я не пойду и на 10 центов, если они будут указаны как долг», — приводятся слова Зеленского в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

По словам украинского лидера, в соглашении полностью убрали пункты про возвращение предоставленной Киеву помощи. Как отметил Зеленский, для него важно, чтобы Украина не была должником.

25 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос о перспективах помощи Вашингтона на восстановление Украины. По его словам, США вложили в украинскую сторону около $350 млрд.

Накануне Украина согласилась на сделку с Соединенными Штатами по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований. В тот же день Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США нет.