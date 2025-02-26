Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Об этом 26 февраля сообщила газета The Guardian.

«Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, я не против, если он готов. И если он хотел бы подписать его вместе со мной», — сказал Трамп журналистам.

Согласно материалу, это заявление было сделано после нескольких дней напряженных переговоров между США и Украиной, в ходе которых Зеленский утверждал, что США оказывают на него давление, чтобы он подписал сделку на сумму более $500 млрд, которая заставит «10 поколений» украинцев выплачивать долг.

По данным The Guardian, новые условия сделки не включали требования о праве на $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов. В основу сделки легло совместное владение фондом по разработке минеральных ресурсов Украины с определенными оговорками в отношении ресурсов, которые уже пополняют государственный бюджет.

Некоторые детали сделки остались неясными, включая долю США в новом фонде.

Накануне сообщалось, что Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке полезных ископаемых в связи с изменением Вашингтоном своих требований. Тогда же СМИ указывали, что украинский лидер, возможно, в скором времени посетит Вашингтон для встречи с Трампом на церемонии подписания сделки.

Британская газета Financial Times 23 февраля отметила, что Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт.

В тот же день Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.