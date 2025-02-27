В ЕК призвали Евросоюз к открытому диалогу в торговле с США

Евросоюз (ЕС) на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности ввести таможенные пошлины в отношении ЕС призывает к открытому диалогу с Вашингтоном в сфере торговли и рекомендует странам не работать «друг против друга». Об этом 27 февраля заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

«Мы должны работать вместе, чтобы сохранить все возможности для наших людей и предприятий. А не друг против друга. Европа выступает за диалог, открытость и взаимность. Мы готовы к партнерству, если игра идет по правилам», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Жилл указал, что объем трансатлантической торговли составляет $1,5 трлн в год. Это происходит потому, что американские компании смогли инвестировать и получать существенные доходы на европейском рынке.

«ЕС — это большой, единый рынок, который хорош для бизнеса. Это также является ключевым фактором, способствующим трансатлантической торговле товарами и услугами, объем которой составляет более $1,5 трлн в год — крупнейшие двусторонние торговые и инвестиционные отношения в мире», — пояснил представитель ЕК.

Ранее, 26 февраля, Трамп сообщил о том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению президента, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на Штаты.

Тогда же в пресс-службе ЕК сообщили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом пошлины в размере 25%. Там уточнили, что Евросоюз является крупнейшим мировым рынком, который смог стать «самой большой удачей» для Соединенных Штатов.