Хозяин разорвавших лицо ребенку хаски не кормил собак 12 дней
Хозяин хаски, которые напали на девятилетнего ребенка в Сочи и разорвали ему лицо, признался, что не кормил их 12 дней. Об этом 27 февраля сообщил источник «Известий».
«48-летний владелец на допросе сообщил, что не приезжал в СНТ, где сидели на привязи животные, около 12 дней», — рассказал собеседник.
Мужчина уточнил, что собаки находились на длинной привязи. По его словам, животные выбрались с участка через подкоп под забором. На данный момент псов уже усыпили.
Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. Школьника со множественными рваными ранами лица доставили в больницу в Краснодаре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Пострадавшему сделали операцию. Врач зашил мальчику один сосуд диаметром около 0,1 мм, при этом он оценил нос и оставшуюся губу ребенка как почти нежизнеспособные.