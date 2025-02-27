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Киностудия «Союзмультфильм» выходит на рынок Китая

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации, рассказали «Известиям» в российской компании.

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Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14. Китайским зрителям будет представлено более 50 эпизодов популярного проекта. В то же время в эфире собственного телеканала «Союзмультфильма» — «Мультиландия» — появится сериал Ice Hockey Together от CCTV Animation Group, созданный к 24-м зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Премьера состоится эксклюзивно на «Мультиландии» в 2025 году.

«Умка» — аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит «Союзмультфильм» на главном детском телеканале Китая. Одновременно с этим мы с удовольствием познакомим российских зрителей с китайской анимацией, которая в последние годы переживает взлет и раскрывает зарубежным зрителям богатство культурных традиций страны», — отметила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

С дружественными странами также сотрудничают и российские медиахолдинги. Так, например, ранее «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявила о первом ко-продакшене с Китаем. На российские экраны вышел художественный фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета лежит история двух послереволюционных государств. Премьера картины состоялась 20 февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

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