В МИД Бразилии рассказали о дальнейшем расширении БРИКС
Вопрос расширения БРИКС сейчас не стоит на повестке бразильского председательства, заявили в МИДе латиноамериканской страны.
«Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа. Что касается полноправных членов, Индонезия только что приняла приглашение, сделанное во время саммита в Йоханнесбурге в 2023 году», — подчеркнул официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо.
По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Приемные весы: в БРИКС поставили расширение на паузу