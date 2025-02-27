Приемные весы: в БРИКС поставили расширение на паузу

БРИКС не планирует расширения в этом году, заявили «Известиям» в МИД Бразилии. Там отметили, что в результате увеличения числа участников возникли институциональные проблемы. В год своего председательства страна сосредоточится на их разрешении. По мнению экспертов, БРИКС сейчас стоит сфокусироваться на интеграции внутри структуры, которая пока не считается полноценной организацией. Тем не менее, стоит учитывать, что присоединение к группе таких стран, как ОАЭ, Египет или Индонезия, повышает авторитет объединения на международной арене.

Дальнейшего расширения БРИКС пока не планируется

За последние два года в БРИКС состоялись два раунда расширения. В 2024-м к пятерке (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) присоединились еще четыре страны (Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия), а с 2025-го БРИКС превратилась в десятку после присоединения Индонезии.

В этом году Бразилия приняла эстафету председателя от России. На фоне динамики последних расширений многие эксперты прогнозировали разрастание группы и в этом году. Однако в МИДе латиноамериканской страны сказали «Известиям», что сейчас на повестке дня вопрос расширения не стоит.

— Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа. Что касается полноправных членов, Индонезия только что приняла приглашение, сделанное во время саммита в Йоханнесбурге в 2023 году, — рассказал официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо.

По итогам саммита БРИКС в Казани в прошлом году было объявлено о новой форме сотрудничества с третьими странами — появилась категория государств-партнеров. С января 2025 года в таком формате с объединением начали взаимодействовать Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Приглашены также Турция, Вьетнам и Алжир, но от них пока не последовало окончательного ответа.

По словам представителя шерпы Бразилии в БРИКС Дэниеля Лейтао, среди приоритетов бразильского председательства — адаптация после последнего раунда расширения, включая полную интеграцию новых участников в рабочие процессы.

— В результате расширения возникло несколько институциональных проблем. Возникают трудности из-за растущего количества мероприятий, в некоторой степени дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив, что представляет особую сложность для новых членов. Бразилия сосредоточит свои усилия на решении этих задач в ближайшие месяцы, — добавил он в беседе с «Известиями».

Впрочем, не стоит всё воспринимать столь категорично. Известно, что приглашение на полноценное членство было у Саудовской Аравии и Аргентины. Буэнос-Айрес его даже сперва принял, однако после прихода к власти прозападного политика Хавьера Милея латиноамериканское государство отказалось от присоединения. Саудовскую Аравию и вовсе долгое время называли полноправным участником группы, однако власти этой ближневосточной страны в феврале 2025-го уточнили, что Эр-Рияд пока только оценивает приглашение. Тем не менее, если такая страна, как Саудовская Аравия, всё же примет положительное решение, то, очевидно, она сможет присоединиться к группе и во время председательства Бразилии, как это было с Индонезией.

Сильные и слабые стороны БРИКС

Если не учитывать вариант с Саудовской Аравией, то БРИКС не стоит расширяться в ближайшее время, считает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, надо взять небольшую паузу, чтобы интегрировать новую пятерку в работу БРИКС.

При этом эксперт признает, что включение новых участников повысило вес объединения на международной арене. Последнее расширение было нужно, поскольку в БРИКС было слишком мало африканских стран и вообще не было ближневосточных государств. «Необходима была репрезентативность», — подчеркнул политолог. Индонезия, например, входит в G20 и остается крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. Египет играет важную посредническую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Эмираты — это крупный логистический хаб, с которым активно сотрудничают, в том числе, западные страны. В Эфиопии находится штаб-квартира Африканского союза.

Последний саммит БРИКС — в Казани — показал, что интерес к объединению растет. Несмотря на попытки изолировать Россию, его посетили делегации трех десятков стран. Из глав государств-членов до столицы Татарстана по состоянию здоровья не добрался только президент Бразилии Лула да Силва. Присутствовали и представители международных организаций, включая на тот момент генсека ШОС Чжан Мина и генсека ООН Антониу Гутерриша — его визит вызвал особое раздражение у западных стран.

Российский президент Владимир Путин, комментируя в прошлом году тему увеличения количества участников объединения, заявил: «Практика показывает, что мы сделали хороший и верный шаг с точки зрения расширения. Абсолютно убежден, что это будет повышать интерес к организации, влияние в мире и авторитет». Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в 2022-м допустил, что БРИКС в будущем могла бы превратиться в объединение 15–17 государств.

— БРИКС может стать основной силой многополярного мира, но для этого требуется не расширение, а углубление интеграции. Возможно, надо двигаться в сторону создания новых институтов, чтобы БРИКС трансформировалась в полноценную организацию. Добиться этого будет непросто, поскольку некоторые будут опасаться подобного укрепления, — добавил Геворг Мирзаян. — Одни слишком сильно ценят свой суверенитет, другие не хотят испортить отношения с Соединенными Штатами.

По его словам, создание категории «стран-партнеров» стало правильным решением, чтобы продолжать разрастаться, но без полноценного подключения всех заинтересованных стран к группе. Ведь сильная сторона БРИКС заключается в том, что это не клуб для избранных, как, например, G7.

Вопрос превращения БРИКС в полноценную организацию остается открытым. «Нужно ли переводить БРИКС в режим, который означал бы ее превращение в полноценную международную организацию с правовой идентичностью, с уставом, базирующуюся на соглашении, требующем, в свою очередь, ратификации, и так далее — это дискуссионный вопрос», — сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

БРИКС сейчас сильно отличается от региональных интеграционных объединений или международных организаций, сказал «Известиям» заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев.

— Основные институциональные механизмы, площадки — это, по сути, встречи на уровне различных министерств. И здесь, на мой взгляд, очевидное дублирование деятельности, повестки, — заметил он.

Например, встречи министров науки технологии и инноваций стран БРИКС и то, что они обсуждают в плане развития цифровизации, искусственного интеллекта на пространстве БРИКС, по сути, дублируют встречи министров связи — такая проходила, например, в Иннополисе. Эта проблема, по мнению Александра Королева, вряд ли будет решена в ближайшее время, особенно с учетом расширения количества участников.

БРИКС сейчас можно сравнить с деятельностью китайской инициативы «Пояс и путь», продолжил эксперт. А ее периодически критикуют за отсутствие четко прописанных целей, количества проектов или наличия дорожной карты.

— Если нет реестра проектов или совместных инициатив, то возникает вопрос, как взаимодействовать внутри БРИКС. Особенно актуальным это становится с учетом расширения, поскольку каждая страна в год своего председательства может предложить новые инициативы, а их необходимо систематизировать, отсортировать по направлениям, — считает Александр Королев.

Кроме того, в любом объединении — чем больше участников, тем больше проблем, потому что каждая страна представляет свои «эгоистические национальные интересы», говорит эксперт. Любые двусторонние противоречия страны могут так или иначе переносить в БРИКС. С другой стороны, Китай и Индия, у которых есть территориальные споры, способны эффективно сотрудничать по линии объединения. В случае присоединения Саудовской Аравии могут возникнуть разногласия между Тегераном и Эр-Риядом, хотя обе страны в 2023-м при посредничестве Китая подписали соглашение о нормализации отношений.

Также есть риск, что некоторые страны могут стать нетто-реципиентами, например, технологий продовольственной безопасности или кредитования от Нового банка развития БРИКС. А это станет дополнительной финансовой нагрузкой на него и другие институты. На этом фоне возникает вопрос, готовы ли новые участники БРИКС брать на себя инициативу и участвовать в разработке новых проектов, резюмировал Александр Королев.