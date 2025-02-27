Экс-премьер Украины заявил о формировании антитрампистского блока
Страны Запада и в первую очередь Великобритания, Франция и Германия будут пытаться помешать диалогу России и США об урегулировании украинского конфликта, заявил в беседе с «Известиями» бывший премьер Украины Николай Азаров.
«Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц составили антитрампистский блок. Его задача торпедировать мирные инициативы Трампа», — отметил он.
Британский премьер-министр Кир Стармер 27 февраля должен встретиться в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. Предполагается, что стороны обсудят украинскую повестку и европейскую оборону.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона