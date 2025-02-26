СМИ сообщили о встрече представителей РФ и США в Турции 27 февраля
Представители России и США встретятся в Турции 27 февраля для обсуждения «операционных вопросов» работы посольств и консульств. Об этом 26 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
«На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения», — цитирует «РИА Новости».
Уточняется, что продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время.
Первый этап переговоров между делегациями России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 февраля сообщил, что Россия и США работают над тем, чтобы поэтапно реализовать свои достигнутые договоренности. Он также отметил подготовку контактов на экспертном уровне по линии МИДа и заявил, что такие переговоры будут продолжаться в дальнейшем.