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СМИ сообщили о встрече представителей РФ и США в Турции 27 февраля

CNN: представители Вашингтона и Москвы встретятся 27 февраля в Турции
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Фото: Getty Images/Gulay Erun
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Представители России и США встретятся в Турции 27 февраля для обсуждения «операционных вопросов» работы посольств и консульств. Об этом 26 февраля сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

«На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения», — цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что продуктивность предстоящих переговоров станет очевидной в ближайшее время.

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Первый этап переговоров между делегациями России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 февраля сообщил, что Россия и США работают над тем, чтобы поэтапно реализовать свои достигнутые договоренности. Он также отметил подготовку контактов на экспертном уровне по линии МИДа и заявил, что такие переговоры будут продолжаться в дальнейшем.

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