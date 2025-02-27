Производители овощных консервов оценили изменение цен в 2025 году

Производители овощных консервов заявили о повышении стоимости продукции в 2025 году. Об этом 26 февраля «Известиям» сообщили представители нескольких крупных компаний на рынке.

По их словам, причинами этого станут высокая ключевая ставка, рост стоимости сырья, включая томаты, кабачки и другие овощи, увеличение издержек на оплату труда сотрудникам, дорогая логистика, а также рост стоимости банок и крышек.

«Цены на овощные консервы в этом году вырастут от 10 до 15%. Среди причин дефицит рабочей силы и повышение оплаты труда, меньший засев площадей, удорожание себестоимости сырья. Ведь мы сейчас в основном покупаем семена за границей, а их стоимость, как их стоимость денежных переводов, значительно выросли. Кроме того, на 10% подорожала цена стеклянной банки и крышек. Плюс инфляция», — пояснил «Известиям» коммерческий директор производства консервированных овощей «Скатерть-Самобранка» Владимир Яковлев.

Директор томатного направления ТМ «Пиканта» Игорь Морозов отметил, что уже в 2024 году рынок овощной консервации столкнулся с заметным ростом цен, что было обусловлено увеличением спроса и ограничениями в поставках. По его словам, розничная цена выросла на 10–12% по сравнению с предыдущим годом, отражая общие инфляционные тенденции в стране. По ТМ «Пиканта» повышение цен составило около 10%, что связано с динамичным ростом себестоимости.

«В 2025 году ожидается дальнейший рост цен на овощную консервацию. У нас он планируется в диапазоне 5–7%, при этом прогнозируется удорожание тетрапака примерно на 15%. Инфляция в продовольственном секторе может достигнуть 9%, что скажется на стоимости сырья, включая томаты, кабачки и другие овощи», — уточнил представитель бизнеса.

Он также отметил, что основными причинами роста цен останутся увеличение затрат на сырье и производство, сезонные колебания спроса, а также внешнеэкономические факторы, такие как колебания валютных курсов и изменения в международной торговле. Дополнительное влияние окажет рост цен на детали для производственного оборудования, особенно импортного.

Основным фактором, влияющим на бизнес, сейчас является высокая ставка рефинансирования ЦБ — она влияет на все составляющие себестоимости продукта (сырье и упаковка, комплектующие, логистика), сообщила «Известиям» директор по маркетингу группы компаний «Дядя Ваня» Ольга Быкова.

По ее словам, также достаточно сильно на бизнес влияет дефицит кадров и рост оплаты труда (с/х персонал и сотрудники производства).

«Учитывая, что овощная консервация — это сравнительная невысокая рентабельность и у подавляющего количества производителей нет запаса по марже, для того чтобы сдержать столь значительный рост цен, и они вынуждены покрывать рост издержек за счет повышения цен. За последние два года из-за нехватки рабочей силы и роста оплаты труда цена борщевого набора и консервированных овощей сильно выросла. Без продуманной политики государства в области сезонных трудовых ресурсов ситуация и далее будет усугубляться (уменьшение доступной рабочей силы и рост издержек), что напрямую будет вести к повышению цен на готовую продукцию», — отметила она.

Также зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов сообщил «Известиям», что производители разных категорий продукции сегодня испытывают беспрецедентное давление, вызванное серьезным ростом кредитной нагрузки (ввиду высокой ключевой ставки), удорожанием сырья, логистики, тарифов естественных монополий, ростом затрат на ФОТ.

«При корректировке отпускных цен поставщики всегда предоставляют в торговые сети развернутую себестоимость производства с подтверждением изменений по каждой статье затрат: необоснованный запрос сеть рассматривать не будет. Даже обоснованное повышение ритейл часто принимает только частично, при этом корректируя свою наценку», — рассказал он «Известиям».

В декабре прошлого года в России стартовал первый этап обязательной маркировки отдельных видов консервированной продукции. Как сообщили «Известиям» в ЦРПТ, в системе «Честный знак» зарегистрировано 135 компаний — производителей рыбных консервов.

На полки магазинов поступило уже больше 5,1 млн единиц продукции со специальным кодом. В топ-6 регионов по количеству промаркированных рыбных консервов вошли Приморский край, Рязанская, Калининградская, Московская области, Санкт-Петербург и Владимирская область.