Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России превысил 34 трлн рублей

Малый и средний бизнес в России демонстрирует устойчивый и качественный рост, увеличив свою долю в экономике до 21,7%. Это рекордное значение за последние шесть лет. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития РФ (Минэк) 27 февраля, ссылаясь на данные Росстата о вкладе МСП в ВВП страны по итогам 2023 года.

«В 2023 году сектор малого и среднего предпринимательства насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Вклад этих предприятий в ВВП страны превысил 34,5 трлн рублей — это максимум начиная с 2018 года. Обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность стали теми отраслями-лидерами, которые сформировали основной вклад и позволили обеспечить такой внушительный результат», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В министерстве добавили, что малый и средний бизнес показал большую гибкость, чем более крупные компании, адаптировался к текущим экономическим реалиям, активно развивает сферу импортозамещения, ищет и открывает новые рынки, в том числе международные.

Ранее, 27 декабря 2024 года, сообщалось, что в России количество созданных субъектов МСП превысило 1 млн, из них 814 тыс. были созданы в форме индивидуального предпринимательства. Об этом говорилось в аналитической заметке автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».