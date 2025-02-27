Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России превысил 34 трлн рублей

Минэк: вклад МСП в экономику России превысил 34,5 трлн рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Малый и средний бизнес в России демонстрирует устойчивый и качественный рост, увеличив свою долю в экономике до 21,7%. Это рекордное значение за последние шесть лет. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития РФ (Минэк) 27 февраля, ссылаясь на данные Росстата о вкладе МСП в ВВП страны по итогам 2023 года.

«В 2023 году сектор малого и среднего предпринимательства насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Вклад этих предприятий в ВВП страны превысил 34,5 трлн рублей — это максимум начиная с 2018 года. Обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность стали теми отраслями-лидерами, которые сформировали основной вклад и позволили обеспечить такой внушительный результат», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В министерстве добавили, что малый и средний бизнес показал большую гибкость, чем более крупные компании, адаптировался к текущим экономическим реалиям, активно развивает сферу импортозамещения, ищет и открывает новые рынки, в том числе международные.

Мал да дорог: банки начали помогать МСП анализировать продажи и развитие бизнеса
Как новые сервисы поддерживают небольшие компании и меняют их взаимодействие с кредитными организациями

Ранее, 27 декабря 2024 года, сообщалось, что в России количество созданных субъектов МСП превысило 1 млн, из них 814 тыс. были созданы в форме индивидуального предпринимательства. Об этом говорилось в аналитической заметке автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025