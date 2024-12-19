Мал да дорог: банки начали помогать МСП анализировать продажи и развитие бизнеса

Банки активно запускают сервисы для помощи малому бизнесу. Например, Т-Банк начал предоставлять предпринимателям данные для анализа продаж и развития компании. Новый сервис помогает отслеживать финансовые показатели фирмы, информацию о возвращаемости покупателей, средний чек и позволяет соотнести бизнес с конкурентами. Другие крупнейшие финорганизации предлагают, например, помощь с запуском электронного магазина с заранее подключенным эквайрингом, услуги по ведению бухгалтерии и юридическую поддержку в формате подписок. А также — сервисы для простого расчета налогов и снижения риска блокировки по антиотмывочному законодательству. Почему банки внедряют всё больше систем для поддержки МСП и какие показатели действительно важно анализировать небольшим компаниям — в материале «Известий».

Как банки помогают малому бизнесу с аналитикой продаж

Крупные российские кредитные организации запускают новые системы для помощи малому бизнесу. Так, например, в Т-Банке создали сервис для аналитики бизнес-здоровья компании. Он позволяет предпринимателям отслеживать динамику продаж, информацию о возвращаемости покупателей, количестве транзакций и среднем чеке.

Сервис также дает возможность бизнесу провести обезличенное сравнение своих показателей с конкурентами, соотнести себя с рынком и проанализировать своих покупателей. Эти данные помогают, например, принять решение о том, стоит ли запускать рекламную кампанию по удержанию клиентов или по привлечению новых. А также — нужно ли вводить в оборот более дорогие товары и дополнительно стимулировать потребителей на покупку, чтобы увеличить средний чек, пояснили в Т-Бизнесе (подразделение Т-Банка).

Там добавили: эти функции доступны всем клиентам, у кого открыт расчетный счет в Т-Банке и кто пользуются торговым эквайрингом кредитной организации. Сервис позволяет посмотреть статистику по всем магазинам компании вместе или по каждому в отдельности. В будущем также будет доступна аналитика по интернет-эквайрингу, рассказали в банке.

— Сейчас у малого офлайн-бизнеса достаточно мало доступных инструментов для аналитики продаж и принятия решения о дальнейшем развитии компании, — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Многие почти не анализируют свое место на рынке, проверяя, например, лишь цены ближайших конкурентов. При этом для онлайн-продавцов есть много решений, которые позволяют отслеживать статистику продаж.

— Многие начинающие предприниматели теряются в большом потоке данных и не понимают, как их можно эффективно использовать для развития своего дела. А более опытные стремятся получить структурированные данные, чтобы увидеть единую картину того, насколько эффективно работают их точки продаж, — сообщил вице-президент Т-Банка Игорь Иванов.

— Необходимо повышать финансовую грамотности среди предпринимателей, чтобы увеличить срок жизни организаций и их влияние на экономику, ­— считает Алексей Тараповский.

— Анализ динамики продаж, сравнение компании с конкурентами и понимание обобщенных рыночных тенденций позволят прогнозировать будущие тренды, оптимизировать затраты и формировать стратегии по удержанию и привлечению людей, — подчеркнул Игорь Иванов из Т-Банка.

— Крупнейшие банки уже давно показывают в своих приложениях данные по личным финансам для физлиц, такие же сервисы стоит запускать и для бизнеса, — отметил Алексей Тараповский.

Что банки предлагают для развития бизнеса и зачем это нужно

— Крупнейшие игроки финрынка создают и другие сервисы для МСП. Например, в банке «Санкт-Петербург» предлагают помощь в запуске интернет-магазина. Там обещают бесплатно открыть расчетный счет, разработать и запустить клиенту электронный магазин с подключенным эквайрингом. Там также предлагают бизнесу услуги страхования, ведения бухгалтерии и юридической поддержки в формате подписок, ­— рассказала директор дирекции массового корпоративного бизнеса кредитной организации Маргарита Анисимова.

В «Сбере» малому бизнесу также предоставляют возможность бесплатно открыть счет и подобрать пакет услуг, следует из данных на сайте кредитной организации. Для запуска компании там предлагают выбрать пакет с лимитом платежей физлиц в 300 тыс. рублей без комиссий.

— Банк «Точка» предлагает сервисы для простого расчета налогов, управления развитием на маркетплейсах и снижения риска блокировки по антиотмывочному законодательству, — рассказал директор по маркетингу направления «Электронный бизнес» Евгений Николаев. Он добавил: а для помощи ресторанному бизнесу там запустили систему для оплаты счета и чаевых.

— Сейчас малый и средний бизнес становится для банкиров всё более привлекательным с точки зрения платежеспособности, поэтому кредитные организации начинают предлагать всё больше сервисов для этого сегмента, — объяснил гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. По его словам, крупные игроки могут предоставить МСП широкую линейку продуктов и даже индивидуальный подход. При этом малые предприятия от такой конкуренции банков только выигрывают.

— Запуск новых сервисов по анализу продаж и развитию бизнеса для МСП позволяет банку привлекать новых клиентов и выстраивать более глубокие партнерские отношения с уже имеющимися, — объяснил ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Илья Ларин. Кроме этого, интеграция такого сервиса предоставляет кредитной организации дополнительную аналитическую информацию для настройки актуальных предложений. Становится понятно, могут ли компанию заинтересовать кредиты, лизинг, факторинг и даже небанковские инструменты — страхование, юридическая помощь, — отметил эксперт.

— Основная причина обратить внимание на сегмент МСП — это существенная доля малого и среднего бизнеса в экономике России, — считает профессор Школы управления «Сколково» Евгений Плаксенков. По его мнению, именно здесь находится потенциал значительного роста доходов. Около 30% выручки всего российского бизнеса приходится на этот сегмент.

— Именно поэтому банки пытаются создать условия для повышения своих доходов и доходов МСП. При этом кредитные организации своевременно развивают поддержку бизнеса на фоне ухудшения экономических условий и высокой ключевой, — подчеркнул Евгений Плаксенков.

— Информация о выручке по товарным группам и распределение финансов по центрам затрат — всё это поможет МСП определить, какие инструменты развития и продвижения ему применить, — считает гендиректор «СберМаркетинга» Станислав Андреев.

— В дальнейшем банки могут перейти к развитию сервисов по предоставлению комплексных консалтинговых и бухгалтерских услуг и решений «под ключ» в сферах маркетинга, страхования или логистики, — считает Илья Ларин из «Эксперт РА». Таким образом они повысят лояльность клиентов, которым услуги этих специалистов требуются уже на постоянной основе.