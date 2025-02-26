Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил о необходимости возобновления отношений между Финляндией и Россией, в том числе призвав открыть границы. Об этом 26 февраля он написал в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — отметил Малинен.

Кроме того, профессор призвал Финляндию расторгнуть соглашение по безопасности с Украиной, а также отправить в отставку действующее финское правительство.

«Наша экономика и общество серьезно в этом нуждаются», — заключил Малинен.

11 февраля Малинен заявил, что необходимо убрать военные базы НАТО с российской границы и начать нужно с таких объектов в Финляндии. Он также указал, что урегулировать конфликт и установить мир на Украине можно в случае, если НАТО капитулирует.