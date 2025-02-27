Врач-невролог рассказала о влиянии запахов на настроение и работоспособность

Запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность, рассказала «Известиям» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. 27 февраля отмечается День осведомленности об аносмии.

По словам эксперта, запахи воздействуют по-разному. Например, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность. В то время как такие ароматы, как тимьян, лаванда и мелисса, наоборот, способствуют расслаблению, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение.

«Интересное исследование в Южном федеральном университете, проведенное в 2017 году, показало, что запах эфирного масла апельсина может значительно улучшить кратковременную зрительную память. Аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации. Правда, этот метод лечения не помогает при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, но он вполне может быть полезен как дополнительный стимул для тренировки памяти», — отметила Чудинская.

Врач также обратила внимание на то, что использование различных ароматов в коммерческих и общественных пространствах, например в магазинах, кафе, гостиницах или банках, стало привычной практикой. Это помогает создать приятную атмосферу и улучшить восприятие продукции.

«В учебных аудиториях для школьников и студентов использование стимулирующих запахов, таких как цитрусовые или мята, может повысить эффективность обучения, а в зонах отдыха или уединенных местах хорошо бы использовать расслабляющие ароматы для создания комфортной и спокойной атмосферы», — добавила невролог.

В то же время она отметила, что потеря обоняния — аносмия — может привести не только к физическому дискомфорту, но и стать значительным стрессом, ведь в таком случае человек лишаемся важной части восприятия окружающего мира.

Если человек дольше двух месяцев не ощущает запахи, то, возможно, восстановление потребует медикаментозного лечения.

«Специалисты отмечают, что в случае, если потеря обоняния длится так долго, как в период пандемии, когда вирус COVID-19 стал одной из причин массовой аносмии, восстановление возможно. Современные технологии и реабилитационные программы, разработанные для пациентов, перенесших коронавирус, могут помочь вернуть способность воспринимать запахи и вкусы. Важно помнить, что шанс на восстановление есть, и не стоит переживать, если этот процесс затягивается», — подчеркнула Чудинская.

Ранее, 21 января, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что искусственный подсластитель аспартам провоцирует повышение уровня кортизола — гормона стресса. Это приводит к тому, что человек становится раздражительным и тревожным.