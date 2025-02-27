Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Врач-невролог рассказала о влиянии запахов на настроение и работоспособность

Врач Чудинская: запах лимона, мяты способен повышать концентрацию внимания
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность, рассказала «Известиям» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. 27 февраля отмечается День осведомленности об аносмии.

По словам эксперта, запахи воздействуют по-разному. Например, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность. В то время как такие ароматы, как тимьян, лаванда и мелисса, наоборот, способствуют расслаблению, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение.

«Интересное исследование в Южном федеральном университете, проведенное в 2017 году, показало, что запах эфирного масла апельсина может значительно улучшить кратковременную зрительную память. Аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации. Правда, этот метод лечения не помогает при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, но он вполне может быть полезен как дополнительный стимул для тренировки памяти», — отметила Чудинская.

Выбрать по запаху: для чего россияне покупают духи с феромонами
Парфюмеры раскрыли способы привлечь своего партнера

Врач также обратила внимание на то, что использование различных ароматов в коммерческих и общественных пространствах, например в магазинах, кафе, гостиницах или банках, стало привычной практикой. Это помогает создать приятную атмосферу и улучшить восприятие продукции.

«В учебных аудиториях для школьников и студентов использование стимулирующих запахов, таких как цитрусовые или мята, может повысить эффективность обучения, а в зонах отдыха или уединенных местах хорошо бы использовать расслабляющие ароматы для создания комфортной и спокойной атмосферы», — добавила невролог.

В то же время она отметила, что потеря обоняния — аносмия — может привести не только к физическому дискомфорту, но и стать значительным стрессом, ведь в таком случае человек лишаемся важной части восприятия окружающего мира.

Если человек дольше двух месяцев не ощущает запахи, то, возможно, восстановление потребует медикаментозного лечения.

«Специалисты отмечают, что в случае, если потеря обоняния длится так долго, как в период пандемии, когда вирус COVID-19 стал одной из причин массовой аносмии, восстановление возможно. Современные технологии и реабилитационные программы, разработанные для пациентов, перенесших коронавирус, могут помочь вернуть способность воспринимать запахи и вкусы. Важно помнить, что шанс на восстановление есть, и не стоит переживать, если этот процесс затягивается», — подчеркнула Чудинская.

Ранее, 21 января, невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что искусственный подсластитель аспартам провоцирует повышение уровня кортизола — гормона стресса. Это приводит к тому, что человек становится раздражительным и тревожным.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025