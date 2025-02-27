Дали дубана: почему в Киргизии постоянно разоблачают госперевороты

В Киргизии в пятый раз за полтора года разоблачили попытку госпереворота. Силовики задержали 11 человек, среди них бывший депутат парламента Бакыт Керимбеков. При обысках оперативники нашли гранату, пистолет, боеприпасы и инструкцию по свержению властей. Подробности — в материале «Известий».

Успеть до поста

Киргизские милиционеры задержали 11 человек по подозрению в подготовке массовых беспорядков. Сообщается, что все они состояли в патриотической организации «Жети дубан» («Семь дубов»). Имена и фамилии подозреваемых не приводятся, но в СМИ пишут, что в СИЗО отправился в том числе бывший депутат парламента Бакыт Керимбеков.

По оперативной информации, фигуранты дела регулярно проводили встречи, на которых обсуждали дальнейшие планы, в том числе организацию акций и митингов, которые должны были привести к дестабилизации обстановки в стране, погромам и уничтожению имущества. Возбуждено уголовное дело, предполагаемым мятежникам грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

Силовики также опубликовали запись разговора, на котором заговорщики обсуждают свои планы. Один из собеседников говорит, что хочет занять пост муфтия страны и предлагает «отключить рубильники» на Токтогульской ГЭС. По его словам, в результате остановятся «все машины и вообще вся жизнь». Другой фигурант сообщает, что боевой костяк организации создан. «Надо собраться до поста и прийти к окончательному решению», — говорит он, имея в виду, видимо, мусульманский пост в месяц Рамадан, который в этом году начнется 1 марта.

Силовики также опубликовали кадры обысков у предполагаемых заговорщиков. В качестве доказательств изъяты граната, пистолет, боеприпасы, камуфлированная одежда, специальная маска-балаклава, автомобильные номера, наркотики, религиозная литература. Отдельно силовики показали брошюру под названием «Как свергнуть руководство страны», написанную на русском и арабском языках. Судя по всему, это перевод буклета, распространявшегося в Египте во время свержения Хосни Мубарака в 2011 году.

«Заварушка точно будет»

В Киргизии регулярно разоблачают заговорщиков. В июне 2023 года сотрудники Госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) задержали 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота. В ходе обысков обнаружились пачки денег, флешки, кредитные карты и многочисленные печати. Согласно данным силовиков, члены группы собирались организовать беспорядки в тот момент, когда правительство примет какое-нибудь непопулярное решение и в обществе возникнет объективное недовольство.

Правоохранительные органы Киргизии Фото: TASS/Vladimir Voronin

Лидером группы силовики назвали оппозиционерку Розу Нурматову. В ГКНБ опубликовали запись разговора, ролик начинается со слов одного из собеседников, который говорит, что «заварушка точно будет». «Внутренне я к этому уже готова. Вы должны точно знать, сколько ребят есть, нам нужно и число, и физическая сила», — отвечала Нурматова. Интересно, что фигурантов дела тогда поместили в СИЗО, но с тех пор никаких новостей о ходе следствия нет. Судя по всему, до суда дело еще не дошло.

Президент Киргизии Садыр Жапаров Фото: TASS/IGOR KOVALENKO

В январе прошлого года президент страны сообщил, что госпереворот в стране собирались устроить бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов. «В их планах была организация беспорядков, хотели подстрелить нескольких участников или применить взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и тем самым усилили народный протест, вышли бы на более массовый митинг», — отмечал он.

В июле прошлого года сотрудники ГКНБ задержали пятерых человек, которые, по данным правоохранителей, наладили связь с исламскими экстремистами. Сообщалось, что в День независимости страны, который отмечается 31 августа, они собирались провести крупное мероприятие по скачкам на окраине Бишкека. После завершения праздника специальные провокаторы должны были повести толпу в центр Бишкека, по пути предполагалось захватить стрелковый полигон с арсеналом оружия.

Наконец, в ноябре прошлого года силовики задержали семь человек, среди них бывший заместитель генпрокурора страны Кубан Адыл уулу. По данным следствия, группа планировала захватить власть 17 ноября — в день местных выборов. Сценарий примерно повторял предыдущую попытку — людей хотели собрать на стадионе, чтобы потом повести в центр Бишкека. У заговорщиков при этом изъяли серьезный реквизит: тысячу бутылок водки, тонну риса и лошадь, которую собирались забить для приготовления плова.

Протесты после парламентских выборов в Бишкеке, октябрь 2020 года Фото: TASS/IGOR KOVALENKO

В Киргизии происходящее вызывает неоднозначные оценки. В оппозиции считают, что власти используют многочисленные уголовные дела для закручивания гаек и преследования оппонентов. В этой связи также часто вспоминают, что за последние годы в стране были закрыты или заблокированы несколько «грантовых» СМИ, принят закон об иностранных представителях (иноагентах), вступила в силу новая конституция, которая наделила президента дополнительными полномочиями.

Сторонники властей напоминают, что страна имеет богатый опыт переворотов — за годы независимости правящая команда трижды менялась с помощью улицы. Президент Жапаров в связи с этим говорит, что четвертой революции не допустит. «Мы будем работать на опережение и выявлять лидеров-злоумышленников, которые готовы собрать народ и стрелять в него исподтишка или устроить взрыв. Наказание будет по высшей строгости. Мы не будем с ними сюсюкаться, как это делали до нас», — обещает он.

Что говорят эксперты

Киргизский политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков объясняет, что в стране трех президентов сместили в ходе госпереворотов, только один — Алмазбек Атамбаев — оставил должность после истечения срока.

— Сегодня во главе государства опытный тандем — президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчибек Ташиев. Оба долгое время провели в оппозиции, хорошо знают, чего можно ожидать от протестного лагеря, представляют себе и механизмы финансирования, и идейную базу оппонентов, и возможные методы их работы. Соответственно, идет довольно эффективная работа по обеспечению безопасности и общественно-политической стабильности. Многочисленные аресты дают понять, что государство держит руку на пульсе, пресечет все попытки выйти за рамки закона, — отмечает он.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский обращает внимание на то, что в делах о госпереворотах слабая доказательная база.