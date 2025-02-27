С пылу жарко: «Дух огня» Кустурицы и золото Юры Борисова

Кино

Кончится лето, 18+

Фото: Вольга

Режиссеры: Владимир Мункуев, Максим Арбугаев. В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше двадцать семь. У него за плечами срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт на бюджет. И, кажется, всё идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу кидают старатели, он остается без работы и будущего и решает отомстить. Парень похищает золото и пускается в бега вместе с младшим братом.

С 27 февраля в прокате

Северный полюс, 12+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Александр Котт. В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Карен Бадалов, Константин Тополага, Александр Бухаров, Игорь Гордин

Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

С 27 февраля в прокате

Два капитана, 18+

Фото: RFG Distribution

Режиссер: Баир Уладаев. В ролях: Алексей Гармаев, Григорий Леонов, Рома Жиган, Вадим Бадмацыренов, Чингис Гуруев, Мэдэгма Доржиева, Анастасия Турушева

Двое детей оказываются на грани жизни и смерти после побега из дома, а их отцы, некогда лучшие друзья, продолжают жестокую вражду из-за женщины, разрушившей их прошлое. Вместо спасения детей они всё больше погружаются в выяснение отношений. Но осознают ли они цену своей правды?

С 27 февраля в прокате

Мешок картошки, 12+

Фото: Самокат

Режиссер: Марта Котова. В ролях: Ханна Масальская, Сергей Штепс, Руслан Герман, Алена Змеу, Мария Долкан, Анна Голотова, Дмитрий Данилов

У Павла было трудное детство, но он вырос скромным и добрым. Днем он риелтор, продает дом кандидата в депутаты, а по ночам — любимый народом анонимный благодетель по прозвищу Картофельный ангел. Его клиент, боясь проиграть выборы, выдает за ночного героя самого себя.

С 27 февраля в прокате

Тайга, 16+

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Режиссер: Александр Касаткин. В ролях: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Юлия Волкова, Марина Денисова, Елена Коренева

Действие детектива разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. Разбирательство поручают следователю Демидову, который сам является отцом двух дочерей. Спустя некоторое время он осознает, что по какому-то чудовищному стечению обстоятельств маньяк гораздо ближе к его семье, чем можно было предположить.

С 5 марта на PREMIER и KION

Театр

Петроград — Ленинград, 12+

Фото: Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой

Режиссер: Иван Поповски. В ролях: Елена Веремеенко, Галина Войниченко, Анна Комова, Алена Парфенова, Лейла Эгамова

Премьера, вдохновленная творчеством Дмитрия Шостаковича и посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер Иван Поповски и музыкальный руководитель и аранжировщик Олег Синкин соединили в постановке великую музыку композитора с историей великого города на Неве.

28 февраля, 1, 2 марта, 19:00, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой

Книга судеб, 16+

Фото: Театр МОСТ

Режиссер: Евгений Славутин. В ролях: Людмила Давыдова, Вера Семенова, Евгений Панферов, Роман Зуев, Марианна Лемешко

Лирическая комедия, в основу которой легли рассказ Татьяны Толстой «Милая Шура» и проза Веры Инбер «Соловей и Роза». Их сюжеты о неугасающей женской романтике и мимолетной мужской влюбленности. Два разных произведения соединяются в спектакле, полном юмора, нежности и ретромузыки, которая трогает душу зрителей всех поколений.

4 марта, 19:00, Театр МОСТ, Основная сцена

Гастроли Театра Бориса Эйфмана, 12+

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана

Театр балета Бориса Эйфмана не нуждается в представлении: этот коллектив заслуженно считается одним из лучших в стране, и за свою долгую историю с успехом посетил с гастролями США, Великобританию, Германию, Испанию, Италию и множество других стран. Узнаваемой особенностью хореографии Эйфмана является то, что практически все его постановки сюжетны и часто имеют литературную основу. В Москве покажут два балета. 27 февраля — «Анну Каренину». Хит театра уже 19 лет не выходит из его репертуара. 28 февраля — «Евгения Онегина». Постановку сам хореограф описывает как попытку выразить таинство духа и разгадать тайну русской души.

27, 28 февраля, 20:00, КЗ «Москва»

Преступление и наказание, 16+

Фото: Театр Гоголя

Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Василий Неверов, Дмитрий Высоцкий, Андрей Финягин, Янина Третьякова, Ирина Гринева, Ирина Выборнова, Анна Гуляренко, Ирина Рудницкая, Алена Гончарова, Екатерина Сахно, Анастасия Епифанова, Мария Лисовая, Андрей Ребенков, Кирилл Ковбас

Премьера спектакля по роману Федора Достоевского. В этой версии персонажи классики становятся участниками необычного следственного эксперимента, устроенного специально для Родиона Раскольникова. Зритель словно погружается в лихорадочный сон главного героя — настолько странными кажутся место, в котором он находится, и люди вокруг него. Психика Раскольникова искажает реальность, вытесняя из памяти всё случившееся. Задача следственной группы из 10 человек — восстановить событийный ряд, детали и мотивы жуткого преступления, заставить героя вспомнить всё, принять и осознать содеянное.

28 февраля, 19:00, Театр Гоголя

Последняя сказка, 12+

Фото: Юлия Губина

Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Левкин, Никита Смольянинов, Никита Шишкин, Ася Будрина, Юлия Довганишина, Дарья Январина, Александр Бабик, Александр Суханов, Станислав Беляев, Андрей Бирин

Мюзикл от создателей «Ничего не бойся, я с тобой», «Шахматы», MAMMA MIA!, CHICAGO, «Красавица и Чудовище», театральной компании «Бродвей Москва» и продюсера Дмитрия Богачева — захватывающее и необычайно зрелищное путешествие в мир сказочного Востока с его роскошными дворцами, колоритными базарами, величественным караваном, полетом на ковре-самолете и суперхитом Таркана. Молодая пара из современной Москвы неожиданно попадает во вселенную Шахерезады, где герои встретятся с Аладдином, Джинном, Али-Бабой и другими персонажами «Тысяча и одной ночи», благодаря которым смогут разобраться в себе и заново влюбиться друг в друга.

27, 28 февраля, 4, 5 марта, 19:00, 1, 2 марта, 13:00, театр МДМ

Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б., 12+

Фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Павел Алексеев, Сергей Анненков, Антон Аносов, Ефим Белосорочка, Алиса Курбатова, Ксения Савина, Олег Савцов, Вера Шпак

В основе спектакля лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей, переиначенный в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской. Старая добрая Англия. Тайна, покрытая мраком. Блестящий дуэт Холмса и Ватсона. Миссис Хадсон, Мориарти, сэр Баскервиль, дворецкий Бэрримор и сам монстр Гримпенских болот тоже на месте.

27, 28 февраля, 4, 5 марта, 19:00, 1, 2 марта, 14:00, 17:00, театр «Маска»

Ключ на мостовой, 16+

Фото: Геликон-опера

Режиссер: Ольга Мелкумова. В ролях: Валентина Гофер, Ольга Давыдова, Юлия Никанорова, Сергей Абабкин, Давид Посулихин, Виталий Фомин, Дмитрий Хромов

Зрителей ждет оперетта Жака Оффенбаха. Он считается родоначальником современной оперетты и мэтром музыкальной комедии. Сюжет «Ключа на мостовой» незатейлив. Молодой человек спасается бегством от разъяренного мужа-рогоносца и попадает в спальню к чужой невесте.

4–6 марта, 19:00, Геликон-опера

Концерты

Золотые хиты рока & Queen, 6+

Фото: пресс-служба оркестра «Русская Филармония»

Концертную программу «Золотые хиты рока & Queen» представит оркестр «Русская Филармония». В этот вечер зрители услышат мировые хиты групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. На сцену вместе с симфоническим оркестром выйдут зарубежные солисты Симоне Романато (Италия) и Доминик Уоррен (ЮАР) и дирижер Роберто Молинелли (Италия).

2 марта, 17:00, Государственный Кремлевский Дворец

Маленький оркестр и Алексей Гоман, 12+

Фото: Театр «Русская песня»

Большой концерт в честь главного праздника весны с «Маленьким оркестром». Музыкальный руководитель коллектива — Валерия Коган, композитор, экс-участница ВИА «Татьяна». Солист — победитель проекта «Народный артист» Алексей Гоман. В программе прозвучат все авторские песни коллектива, а также самые любимые произведения времен «оттепели» и советской эстрады на музыку Таривердиева, Артемьева, Зацепина, Крылатова.

5 марта, 19:00, театр «Русская песня»

Алессандро Сафина, 6+

Фото: пресс-служба организатора концерта

Любимец публики, итальянский тенор Алессандро Сафина вновь выступит перед российскими зрителями. На этот раз знаменитый певец представит обновленную программу, состоящую из новых композиций и вечных хитов. Среди них Luna, принесшая артисту всемирную славу. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

3 марта, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец

Посвящение Лучано Паваротти, 6+

Фото: концертное агентство «Подмосковные вечера»

Молодой тенор Давид Саникидзе, известный многим по участию в крупных телевизионных проектах, исполнит знаменитые арии и песни из репертуара легендарного Паваротти, покорившего главные сцены мира своим невероятным «солнечным» тембром и виртуозным вокальным мастерством. Концерт пройдет в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра, за дирижерский пульт встанет Константин Чудовский.

5 марта, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Сольный концерт Юли Паршуты, 16+

Фото: Личный архив артиста

Певица и автор Юля Паршута, завораживающая своим голосом, обладающим особым магнетизмом, даст сольный концерт в Москве. Ее песни наполнены калейдоскопом образов и историй. Публика услышит треки «Летит», «Амели», «Кришна» и другие произведения.

1 марта, 19:00, клуб 1930 Moscow

Сольный концерт коллектива «Кай и Гетера», 0+

Фото: vk.com/КАЙ И ГЕТЕРА

У дуэта Елизаветы Бардаш и Павла Калацея больше 850 тыс. слушателей за месяц только на «Яндекс Музыке». Творчество тандема — теплая синергия ретроспективы прошлого и свежего взгляда в будущее.

2 марта, 19:00, Blanc

Фестивали и премии

Фестиваль Рихарда Вагнера в Большом театре, 16+

Фото: Большой театр

В спектаклях примут участие солисты оперы Большого и Мариинского театров. С 26 по 28 февраля, 1 и 2 марта (18:00) зрители увидят «Лоэнгрин» (режиссер-постановщик Франсуа Жирар, сценограф и художник по костюмам Тим Йип). Это первая опера Вагнера, поставленная на русской сцене. Величественное зрелище, в котором в стиле фэнтези противостоят миры язычества и христианства. За дирижерским пультом 26, 27 февраля, 1 и 2 марта — Валерий Гергиев. Продолжится фестиваль показом тетралогии «Кольцо нибелунга». Мариинский театр уже привозил ее в Большой 20 лет назад перед закрытием исторического здания на реконструкцию. Событие стало поистине грандиозным: тогда московские зрители впервые за многие годы увидели тетралогию Вагнера целиком. «Золото Рейна» — 5 марта (20:00), «Валькирия» — 6 марта (18:00), «Зигфрид» — 8 марта (17:00), «Гибель богов» — 9 марта (17:00).

С 26 февраля, Большой театр, Историческая сцена

X Российская национальная музыкальная премия «Виктория-2025», 12+

Фото: пресс-служба X Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2025»

Музыкальная премия «Виктория» отметит 10-летний юбилей грандиозным шоу. На сцену выйдут Григорий Лепс, SHAMAN, Люся Чеботина, Дима Билан, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Татьяна Куртукова и другие артисты. В этом году на соискание было подано порядка 600 музыкальных произведений и проектов. Финалистов в 13 номинациях определило путем закрытого голосования экспертное жюри — ведущие артисты, композиторы, поэты, продюсеры, топ-менеджеры медиахолдингов и музыкальных лейблов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения.

1 марта, 19:00, LIVE Арена

Колбасный Цех, 18+

Фото: пресс-служба фестиваля «Колбасный Цех»

Главный рейв нулевых «Колбасный Цех» возвращается. Зрителей ждет мощный заряд электронной музыки, лайнап с легендами и новыми артистами, яркое шоу от Record Chicks, дополнительный танцпол «Жесть» в фойе, 3D шоу МС Вспышкина. Зарубежным хедлайнером станет DJ Quicksilver. Постоянные участники фестиваля MC Жан и DJ Riga сыграют свои главные бэнгеры. Впервые появится проект Turbosh — рейв-коллектив, переосмысливший классические eurodance, pumping house и trance.

7 марта, 22:00, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург)

XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», 16+

Фото: пресс-служба XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» Кадр из фильма «Футбол на крыше»

Фестиваль Эмира Кустурицы — одна из главных площадок для молодых режиссеров. В международное жюри вошли режиссер Щин Ён-Щик (Республика Корея, председатель жюри), режиссер Фархат Шарипов (Казахстан), актриса Ирина Розанова (Россия), режиссер, продюсер Магдалена Ралчева (Болгария), режиссер Эпихменио Ибарра (Мексика). Оценивать программу российского кино будут режиссер Юрий Мороз, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Ксения Кутепова, композитор Иван Синцов. В жюри короткометражного конкурса — композитор Игорь Бабаев, актриса Надежда Михалкова, режиссер Игорь Волошин, продюсер Юлия Мишкинене.

С 5 по 9 марта, Ханты-Мансийск

Масленица, 0+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Традиционные мероприятия по случаю проводов зимы будут проходить в столице до 2 марта. Главными точками притяжения станут центральные улицы и фестивальные площадки. Например, отметить Масленицу с героями сказок можно будет на Манежной площади, отведать блины — на Площади Революции.

До 2 марта, Москва

Музеи

Герои неба, 0+

Фото: Музей Победы

Выставка посвящена истории авиационного полка «Нормандия – Неман». Среди подлинных экспонатов — награды, карта боевого пути полка, летные книжки, документы, фотоснимки, печатные издания, форма французских летчиков. Эти раритеты привезли в музей на Поклонной горе участники Ассоциации музеев боевой славы авиаполков «Нормандия – Неман». Всего в экспозицию вошло более 100 вещей из коллекций 32 школ со всей России.

До 12 марта, Музей Победы

Наследие, 0+

Фото: Государственный Исторический музей

Выставка художника-ювелира Ильгиза Фазулзянова. «Наследие» — это соприкосновение с этнической культурой разных народов, возможность увидеть разнообразие национальных традиций, которые хочется передать будущим поколениям. Одним из самых значимых экспонатов считается ювелирное произведение «Русь», которое олицетворяет богатство и разнообразие русского народного костюма.

С 28 февраля, Государственный Исторический музей

Валерий Юрлов. Опыты умозрения, 12+

Фото: ГТГ

Государственная Третьяковская галерея представляет выставочный проект Валерия Юрлова — художника-философа, одного из пионеров абстрактного искусства 1950-х годов. Его творчество более 70 лет выступает лабораторией по изучению и анализу структур, лежащих в основе окружающей действительности. Ретроспектива, объединившая свыше 150 работ из собраний Третьяковской галереи, самого автора и частных коллекций демонстрирует многогранность метода Валерия Юрлова и цельность его художественного мышления.

С 5 марта до 25 мая, Новая Третьяковка, Западное крыло

Евгения Тут. Медленные берега, 16+

Фото: Московский музей современного искусства

Московский музей современного искусства и галерея FUTURO представляют персональную выставку художницы Евгении Тут, раскрывающую собирательный образ внутреннего мира художника-путешественника. Экспозиция строится на основе мультимедийных произведений Евгении — видео, инсталляций, фотографий и графики. Шесть разделов плавно переходят друг в друга, создавая единую ткань воспоминаний и ощущений.

С 5 марта до 11 мая, Московский музей современного искусства

Разные картинки. Живопись и графика, 18+

Фото: Галерея А3 объединения «Выставочные залы Москвы»

Ретроспективная выставка Юрия Ланглебена приурочена к 70-летию автора. В рамках выставки будут показаны живопись и графика художника, начиная с 1980 годов. Работы демонстрируют широкий спектр жанров, к которым обращается Юрий Львович в своей творческой профессии — от пейзажей и натюрмортов до портретов и сюжетных композиций.

С 25 февраля до 16 марта, Галерея А3 объединения «Выставочные залы Москвы»

Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа, 0+

Фото: Звенигородский манеж

Уникальная возможность увидеть 40 работ великого русского художника из собрания Русского музея. Экспозиция объединила и ранние полотна, и шедевры конца XIX века. Она дополнена мультимедийной зоной, чтобы каждый смог окунуться в атмосферу картин мастера.

С 6 марта до 29 июня, Звенигородский манеж (Звенигород)

Цветы океана, 0+

Фото: пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

«Москвариум» покажет жителям и гостям столицы уникальные фотографии коралловых полипов из разных акваторий со всего мира. Изображения, выполненные в режиме макросъемки, позволят рассмотреть мельчайшие детали, которые порой невозможно заметить невооруженным глазом. Каждое фото — это возможность погрузиться в удивительное путешествие по морским глубинам, где многообразие этих ярких и загадочных существ наполняет океан изящными формами и текстурами.

С 1 по 31 марта, Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана

Лекции

География: строение Земли, 12+

Фото: Политехнический музей

Политехнический музей продолжает занятия Вечерней школы для взрослых, желающих освежить свои знания по предметам, которые в школьные годы казались сложными или скучными. Участники узнают, как геологи изучают строение Земли, почему происходят землетрясения и извержения вулканов, как формируются материки и океаны, где искать полезные ископаемые. Занятие проведет аспирант геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, лаборант Музея землеведения, младший научный сотрудник Геологического института РАН Вячеслав Боголюбский. Вход свободный, но по предварительной регистрации на сайте Политехнического музея.

3 марта, 19:30, Библиотека имени Н.А. Некрасова