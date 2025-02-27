«В «Аноре» всё плохое, кроме Юры Борисова»

Борисов может получить «Оскар», с которым придут большие деньги, но в жизни кинематографиста главное совсем не это, считает сербский режиссер Эмир Кустурица. Классик поделился с «Известиями» подробностями своей картины по «Преступлению и наказанию», где Борисов будет играть главную роль, а также рассказал о том, чего ждать от международного кинофестиваля «Дух огня», президентом которого Кустурица является с 2022 года.

«Два года назад к нам не хотели ехать, а сейчас хотят»

— 5 марта в Ханты-Мансийске стартует кинофестиваль «Дух огня», который в этом году пройдет уже совсем скоро. Он известен тем, что туда всегда привозят знаменитостей. Кого ждать в этом году? И что самое интересное будет в программе?

— Самое интересное, и это касается не только фестиваля «Дух огня», в том, чтобы показать фильмы, которые сняты без больших бюджетов, без больших денег. И чтобы их авторы могли встретиться и рассказать друг другу, над чем они работают прямо сейчас.

На самом деле, очень хорошо, когда у кинематографиста нет больших денег. Тогда он может сконцентрироваться на том, чтобы у него была рассказана история, на том, как это именно сделать. На фестивале он может посмотреть, как это сделали другие. Сейчас в кино появилось много новых тем. Например, о том, что технология, как бы сказать… стала субъектом человеческой жизни! И вот многие молодые люди хотят сказать, что там есть душа. Здесь есть поле для экспериментов, очень интересно. Это и есть платформа, которой стал фестиваль «Дух огня». В прошлом году я там увидел фильм «Куба, Марина», он же победил в итоге. Этот фильм не был дорогим в производстве. Обычная любовная история, но форма, в которой это сделано, была очень-очень интересной, посмотрите обязательно при случае! И я думаю, что в этом марте тоже будут отличные фильмы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Каких-то, может быть, мировых кинозвезд в этом году нам стоит ждать?

— Есть вероятность того, что приедет один очень специальный гость, но мы пока не будем говорить, потому что нет уверенности. Два года назад к нам не хотели ехать, а сейчас хотят. И многие западные компании тоже. Но я думаю, что Россия более открыта Востоку. У меня в Сербии есть тоже кинофестиваль, и туда самые лучшие фильмы приезжали из Ирана, Таиланда, Филиппин. Прекрасные картины, не хуже западных . Посмотрите, какой фильм победил в Каннах, — «Анора». В этом фильме всё плохое, кроме Юры Борисова. Впервые я видел, чтобы плохая картина победила в Каннах.

Кадр из фильма «Анора» Фото: Cre Film

— Но, смотрите, победил фильм с участием российских актеров. Вы говорите, что к нам готовы уже приезжать те, кто не хотел два года назад. Что изменилось? Уже, получается, нет отмены русской культуры? К России как-то изменилось отношение?

— Мне кажется, нужно думать не об этом, а о том, чтобы делать сильную кинематографию. Вспомните 70-е годы, когда американское кино разделилось на голливудское и то, которое делали в Нью-Йорке. Великое кино, оно стало главным в итоге. Вспомним немецкую новую волну, венгерскую волну. Сейчас такие волны в Иране, на Филиппинах. Надо думать о русском кинематографе, а его никогда не будет, если пытаться делать адаптации «под Голливуд», потакать голливудскому вкусу. Причем это могут быть и коммерческие фильмы, если они хорошие, только хорошие. Они у вас есть, их много, посмотрите, сколько сделано за прошлый год только. Идеально, когда есть и коммерческие фильмы, и авторские, когда они работают все вместе. Тогда это кинематография.

Вице-президент, директор программ кинофестиваля «Дух огня», драматург Мария Зверева и президент фестиваля, режиссер Эмир Кустурица на XXII Международном фестивале «Дух огня», Ханты-Мансийск 2024 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Насколько важна деловая программа фестиваля, что она дает участникам?

— Когда я первый раз в моей жизни победил в Венеции, там был в конкурсе со своей картиной Сергей Соловьев, один из тех, кто потом делал «Дух огня». И я спросил его тогда, что вот у меня есть «Золотая пальмовая ветвь», достаточно ли этого для одной для человеческой жизни? Он ответил тогда, что, конечно, достаточно, но надо продолжать делать хорошие фильмы. Я это запомнил. И считаю, что в этой формуле и есть основа для деловой стороны фестиваля. Я продолжаю то, что создал Сергей Соловьев, и верю, что моя помощь может быть эффективна.

«Я боюсь, что русские меня любят, потому что я серб»

— Вы сейчас работаете над новым фильмом, и главную роль там сыграет Юра Борисов. И сыграет как раз Эмира Кустурицу, насколько мы знаем. Как вы его присмотрели, где, почему выбрали именно Юру?

— Ой, очень опасно говорить, что это Кустурица. Главный герой — вымышленный. Он серб, но окончил ВГИК. Живет в России и хочет снять «Преступление и наказание». У него есть друг, большой бабник. И этот друг устраивает главному герою встречу с богатым человеком, который живет в Лос-Анджелесе. Протагонист показывает богачу свою короткометражку. И тут богатый человек ему говорит: если хочешь $5 млн на фильм, надо убить мою жену. И тут начинается наша история, фильм, который не только взгляд на роман Достоевского, но и такая современная трагикомедия.

Фото: Getty Images/Maya Dehlin Spach/GA

— Да, но почему Юра Борисов?

— Потому что Юра Борисов может играть кошку, собаку — может играть всё. На мой взгляд, он актер такого уровня, какого были самые лучшие актеры в мире. Такой, которому не надо в кадре работать, можно только сидеть — и всё равно всё внимание будет на нем. Я думаю, он прекрасно сыграет.

— На каком этапе сейчас работа?

— Я уже подписал договор с Москино, и большая часть фильма будет снята в его студиях . Сейчас надо начать. Подготовительный период стартует 1 апреля.

— Все у вас это спрашивают, и мы не можем не спросить. Как у вас дела с получением российского гражданства?

— Не знаю, почему все спрашивают. Я боюсь, что русские меня любят, потому что я серб. Если я приму русское гражданство, так они скажут, что это просто один из нас, а не Кустурица . Нет-нет, всё будет. Всё будет хорошо.

— А когда, уже понятно?

— Быстро.

Фото: Getty Images/Anadolu

— В это воскресенье уже «Оскар». Будете ли вы за кого-то болеть?

— Я был один раз номинирован на «Оскар». Там всё заточено под телевизор, под трансляцию для прямого эмира. Поэтому там всё происходит очень долго. Я там был, все время ходил курить на улицу . И там встречал людей, которые должны были изображать участие в этом событии. Это шоу.