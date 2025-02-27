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Эксперты назвали причины покупки россиянами жилья в других регионах

Исследование: в 40% россияне покупают жилье в других регионах для инвестиций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2024 году траты на межрегиональные сделки с жильем в России составили почти 8 трлн рублей, следует из результатов исследования банка ВТБ и цифровой платформы «Метр квадратный», с которыми ознакомились «Известия» 27 февраля. Эксперты рассказали, что в большинстве случаев россияне покупают недвижимость в другом регионе в инвестиционных целях, для детей или других членов семьи.

По итогам января 2025 года в целом по России прошло 68,5 тыс. межрегиональных сделок c жильем на общую сумму порядка 400 млрд рублей, что на 8% превышает показатель первого месяца 2024-го.

По словам аналитиков, примерно 40% таких покупок — это инвестиции. Каждый пятый приобретает жилье для детей или других членов семьи. 10% приобретают недвижимость в другом регионе, чтобы оказаться ближе к родным.

Заветный плод: россияне начали активнее скупать элитное жилье на юге страны
Вырос спрос от жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока

Средний чек межрегиональной сделки на первичном рынке по итогам января 2025-го составил около 5,4 млн рублей, на вторичном — около 7 млн рублей. Эту разницу эксперты объяснили высокой популярностью студий и однокомнатных квартир в новостройках.

«Задают тон на рынке межрегиональных сделок Москва и Подмосковье с долей 27% и 18% соответственно. Каждый десятый переезжает в Санкт-Петербург. Ленинградская область в сегменте межрегиональных сделок занимает 6%, а Краснодарский край замыкает топ-5 с 5%», — говорится в результатах исследования.

При этом жители Урала, Сибири и Дальнего Востока в три раза чаще переезжают на запад, чем жители Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов — на восток.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

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