Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Церемония инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили состоялась 29 декабря. Он принял присягу и вступил в должность.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Кавелашвили приступит к исполнению своих обязанностей в президентской резиденции страны, несмотря на отказ предыдущего президента Грузии Саломе Зурабишвили покидать ее.
Зурабишвили призывала своих сторонников к собранию у президентской резиденции Тбилиси перед инаугурацией, где она обещала рассказать о своих планах. У здания собралось около двух тыс. человек.
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