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Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии

Зурабишвили о президентских выборах в Грузии: никто никого не выбирал
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Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 декабря высказалась о прошедших в стране выборах, заявив, что никто никого не выбирал.

«Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — приводит ее слова телеканал Mtavari.

Грузинский лидер выразила благодарность всем присутствующим у дворца Орбелиани в Тбилиси и отметила, что будет «до конца защищать граждан и будущее страны».

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Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента Грузии от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили набрал необходимые 200 голосов на президентских выборах.

Президентские выборы в республике стартовали ранее в этот день. Впервые в истории Грузии за кандидата на пост главы государства голосовали не граждане, а коллегия выборщиков. Заседание началось в 9:00 (8:00 мск) и продлилось до 14:00 (13:00 мск). Коллегия состоит из 300 человек, 211 из них — члены «Грузинской мечты».

13 декабря Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после 29 декабря, когда истечет срок ее полномочий. В тот день сторонники оппозиции тоже собирались у парламента на митинг.

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал на то, что руководство Грузии старается защитить национальные интересы страны и эта политика вызывает «изжогу» у США и стран Евросоюза (ЕС). Заместитель министра считает, что Запад не прекратит свои нападки на республику и введет новые санкции в отношении Тбилиси.

В Грузии идут протесты из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. Протестующие пытались поджечь здание грузинского парламента и нанесли ущерб десяткам кабинетов, а правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ.

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