Лавров заявил о необходимости отказаться от моратория на размещение РСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России неизбежно придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придётся отказываться», — рассказал он «РИА Новости».

Лавров также отметил, что США «высокомерно проигнорировали» предостережения со стороны России и Китая и развернули подобное вооружение в различных регионах мира.

«Как недвусмысленно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, мы будем на это реагировать, причем реагировать соразмерно», — прокомментировал Лавров.

По его словам, недавнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник» смогло убедительно продемонстрировать Западу решимость и возможности России в реализации компенсирующих мер.

При этом министр напомнил, что на сегодняшний день мораторий России на размещение наземных РСМД всё еще действует.

Ранее, 10 сентября, Путин заявил, что США своими действиями провоцируют гонку вооружений: они открыто заявляют о планах развертывания РСМД, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент отметил, что Вашингтон действует, не считаясь с безопасностью своих союзников в Азии и Европе.

В июле глава государства по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил о готовности РФ зеркально ответить на размещение РСМД США.

В начале июня Путин заявил, что размещение Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира не останется без ответа: Москва начнет производство РСМД и впоследствии определится с их расположением.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу из-за выхода США. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств, выражая при этом готовность к подключению к документу других стран.