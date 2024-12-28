В Швеции начали поиск дополнительных мест для кладбищ на случай военных действий
Похоронные ассоциации в Швеции начали поиски территории для кладбищ на случай начала возможной войны. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).
«Похоронные ассоциации в Швеции стремятся получить достаточно земли для того, что, как они надеются, им никогда не придется делать: похоронить тысячи людей в случае войны», — говорится в публикации.
По данным агентства, поиск проводят по рекомендациям церкви Швеции, Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Швеции. Так, поиски земель для кладбища связаны с обеспечением готовности страны к кризисной ситуации.
Гетеборгская похоронная ассоциация, которая работает во втором по величине городе Швеции, в настоящее время пытается решить проблему приобретения не менее 40 тыс. кв. м земли, чтобы обеспечить срочные захоронения гробов для около 30 тыс. погибших в случае военных действий.
Ранее, 26 декабря, стало известно, что член парламента Швеции Рикард Нордин поднял вопрос о возможности использования каверн — каменных убежищ — для защиты инфраструктуры страны от «действий» России.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.