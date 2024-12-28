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В Швеции начали поиск дополнительных мест для кладбищ на случай военных действий

AP: похоронные ассоциации в Швеции ищут земли под кладбища на случай войны
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Фото: Global Look Press/Kohls
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Похоронные ассоциации в Швеции начали поиски территории для кладбищ на случай начала возможной войны. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).

«Похоронные ассоциации в Швеции стремятся получить достаточно земли для того, что, как они надеются, им никогда не придется делать: похоронить тысячи людей в случае войны», — говорится в публикации.

По данным агентства, поиск проводят по рекомендациям церкви Швеции, Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Швеции. Так, поиски земель для кладбища связаны с обеспечением готовности страны к кризисной ситуации.

Гетеборгская похоронная ассоциация, которая работает во втором по величине городе Швеции, в настоящее время пытается решить проблему приобретения не менее 40 тыс. кв. м земли, чтобы обеспечить срочные захоронения гробов для около 30 тыс. погибших в случае военных действий.

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