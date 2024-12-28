Цены на бриллианты вырастут в 2025 году
Цены на бриллианты в 2025 году вырастут, утверждают участники рынка. Ключевым фактором роста станет высокий спрос на ювелирную продукцию. Кроме того, добыча алмазов в мире сократится до 20% от уровня пятилетней давности, передает телеканал «Известия». Индекс цен на минералы массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% в годовом выражении и составил 4,62 пункта. Значение упало до минимума с января 2015 года.
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