В России ввели уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Документ размещен 28 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривается штраф в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Отмечается, что ответственность распространяется на тех лиц, которые ранее были привлечены к административному наказанию за продажу данной продукции несовершеннолетним.

Ранее, 17 декабря, Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократную продажу табачной продукции несовершеннолетним. 19 декабря его одобрили в комитете Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству.

В апреле правительство России заявило о готовности поддержать такой законопроект, потому что практика показывает, что нынешние меры регулирования продажи вейпов неэффективны. При этом в стране реализуется политика по борьбе с употреблением табака и инициатива соответствует этому вектору.