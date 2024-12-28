Путин подписал закон о создании попечительского совета РАН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает создание попечительского совета Российской академии наук (РАН). Соответствующий документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов 28 декабря.

В состав попечительского совета будет входить не более 20 членов. Формировать его и исключать оттуда будет глава государства с учетом предложений президиума РАН. Обязательным членом попечительского совета будет президент академии наук.

Основной целью создания попечительского совета РАН является содействие ее своевременному развитию, а также решение основных задач, включая формирование приоритетов деятельности академии, ее сотрудничеству с государственными и общественными организациями.

Путин внес 21 ноября в Госдуму законопроект, в котором предлагалось создать попечительский совет Российской академии наук.

Ранее, 11 ноября, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что на данный момент ученые не уезжают из России — напротив, многие из них приезжают в РФ из-за рубежа за уникальными возможностями. Как отметил Ковальчук, сейчас идет переформатирование мира. В частности, представители 100 стран, включая ученых, на прошлой неделе приехали в национальный центр «Россия» в Москве, чтобы обсудить развитие в рамках симпозиума «Создавая будущее».