Приняли «Вызов»: в Москве наградили ученых за самые прорывные разработки

В московском «Манеже» прошла торжественная церемония вручения наград лауреатам Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». В этом году устроители отметили лучших ученых в пяти номинациях: четырех российских и одной международной. Для победителей в каждой категории предусмотрена денежная премия 11 млн рублей за достижения, которые в ближайшем будущем способны заметно изменить жизнь многих людей. В этом году на конкурс поступило около 600 заявок, в том числе от кандидатов из 33 стран. Специально для «Известий» обладатели награды рассказали о своих открытиях.

Церемония вручения премии «Вызов»

19 декабря в московском «Манеже» состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Ведущим вечера выступил Игорь Верник. В этом году награда вручается во второй раз. Она присуждается за наиболее прорывные наукоемкие разработки, которые способны заметно изменить жизнь людей и могут быть внедрены в практику в течение ближайших 10 лет. К традиционным номинациям для российских ученых организаторы добавили еще одну — международную.

Мероприятие началось с оглашения приветствия гостям и лауреатам премии от президента России Владимира Путина. Его со сцены зачитал заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета премии «Вызов» Дмитрий Чернышенко. Во вступительном слове он отметил важную роль этой награды в Десятилетии науки и технологий.

— Я хотел бы от всех нас поблагодарить президента за то, что в 2022 году было учреждено Десятилетие науки и технологий. Международная премия «Вызов» — жемчужина в череде других очень важных событий, которые популяризируют науку и технологии, — сказал Дмитрий Чернышенко.

По словам председателя научного комитета премии Артема Оганова, подобные премии необходимы для поддержки лучших ученых и исследовательских прорывов. Однако в современных условиях наука часто становится жертвой политизации. А награды теряют объективность, поэтому организаторам «Вызова» было очень важно создать независимую премию.

— Мы создавали премию без политики, без посторонних влияний, предельно честную, и нам это удалось. Мы собрали уникальный научный комитет, состоящий из самых авторитетных ученых, которые работают в самых разных областях знаний. Среди них члены российской, белорусской и европейских академий наук и популяризаторы науки. В первый год существования премии мы получили 218 заявок, а в этом уже 594, и все они были тщательно рассмотрены, — сказал он.

По его словам, на международную номинацию «Открытие» было получено 112 заявок от зарубежных ученых.

За что вручили премию «Вызов»

Для победителей в каждой категории предусмотрена денежная премия 11 млн рублей. В этот раз на участие в конкурсе поступили заявки из более чем 50 регионов России. А на приз в международной номинации Discovery претендовали ученые из 33 стран.

В номинации «Перспектива» победителем стал заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Леонид Ферштат «за передовые исследования в области создания органических функциональных материалов многоцелевого назначения на основе высокоазотных молекулярных архитектур». Речь идет о высокоэнергетических соединениях, таких как, например, порох. Они сочетают высокую энергоемкость с низкой чувствительностью и могут применяться в аэрокосмической, горнодобывающей и многих других областях, а также в медицине.

— Наши исследования заключаются в создании мощной фундаментальной базы по направленной сборке особых органических молекул, которые содержат в своем составе много атомов азота и кислорода. Получение таких органических структур, как правило, нетривиально и требует каких-то нестандартных решений. Нам удалось значительно преуспеть в разработке надежных методов синтеза таких веществ с высоким содержанием азота и кислорода, а сами эти вещества являются важными компонентами материалов для горнодобывающей и аэрокосмической отрасли благодаря запасенной в них химической энергии, — рассказал «Известиям» лауреат премии.

В категории «Инженерное решение» за разработку компактного ускорительного источника нейтронов, пригодного для широкого круга исследований, в том числе для нейтронозахватной терапии, приз получил заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета Сергей Таскаев. Он создал то, что считалось долгие годы невозможным — компактный высокоинтенсивный источник нейтронов. Ранее их получали с помощью ядерных реакторов.

— Я создал компактный интенсивный ускорительный источник нейтронов, востребованный для многих научных и практических приложений, включая лечение злокачественных опухолей методом нейтрон-захватной терапии, а также создал уже большую команду молодых, готовых свернуть горы. Для этого пришлось решать множество проблем. Главная из них — это необходимость постоянно генерировать новые безумные идеи, чтобы сделать что-то новое и полезное и привлечь молодежь, — сказал ученый.

В номинации «Прорыв» премии удостоился заведующий кафедрой электрохимии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Антипов и директор Центра энергетических технологий Сколковского института науки и технологий Артем Абакумов. Они были отмечены за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения.

— Мы разработали целую линейку катодных материалов для аккумуляторов с увеличенной и даже рекордной удельной энергией (количеством энергии на единицу массы) и плотностью энергии (количеством энергии на единицу объема). Я сознательно не употребляю термин «литий-ионный аккумулятор» в этом контексте, поскольку наши разработки относятся также к технологии натрий-ионных аккумуляторов. Это так называемые пост-литиевые электрохимические системы, которые значительно дешевле традиционных литий-ионных и в перспективе должны обеспечить независимость РФ от дорогостоящего и достаточно трудоемкого в добыче и переработке лития, — сказал Евгений Антипов.

Ученым года за выдающийся вклад в область наук о жизни и биофотонику был признан заведующий лабораторией лазерной диагностики технических и живых систем ИПТМУ РАН Валерий Тучин. А в международной номинации Discovery премию за создание метода функциональной магнитно-резонансной томографии получил директор Международного центра исследований мозга приматов Никос Логотетис.