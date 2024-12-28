Путин подписал закон о приостановке запрета деятельности террористической организации

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности введения временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ был размещен 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках к федеральному закону «О противодействии терроризму», принятому в 2006 году.

Согласно закону, запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.

Также он возможен в случае, если организация прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма» или совершение соответствующих преступлений.

Ранее, 20 декабря, закон одобрил Совет Федерации. Законопроект был внесен в Государственную думу 26 ноября.

24 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Россия находится в авангарде борьбы с терроризмом и прилагает все усилия для борьбы с этой угрозой. Кроме того, страна оказывает помощь в этой сфере всем государствам, которые в ней нуждаются.

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