Путин подписал закон о приостановке запрета деятельности террористической организации
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- Путин подписал закон о приостановке запрета деятельности террористической организации
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности введения временного приостановления запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ был размещен 28 декабря на официальном портале правовой информации.
Речь идет о поправках к федеральному закону «О противодействии терроризму», принятому в 2006 году.
Согласно закону, запрет может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя.
Также он возможен в случае, если организация прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма» или совершение соответствующих преступлений.
Ранее, 20 декабря, закон одобрил Совет Федерации. Законопроект был внесен в Государственную думу 26 ноября.
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