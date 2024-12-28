Роскомнадзор зарегистрировал более 49 тыс. страниц в соцсетях. Речь идет о каналах с аудиторией от 10 тыс. человек и больше. Всего в ведомство поступило более 135 тыс. заявлений. Роскомнадзор отклонил свыше 30 тыс. обращений, передает телеканал «Известия». Владельцы каналов должны были передавать информацию с 1 ноября. Незарегистрированные страницы с десятью тысячами подписчиков, которые не включены в реестр Роскомнадзора, не могут размещать рекламу и собирать донаты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.