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В луче света: что делать в Мурманске полярной зимой

Кольский полуостров становится популярным направлением для путешествий в любое время года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Кольский полуостров с его резкими сезонными контрастами и непредсказуемой сменой погоды, казалось бы, не самый привлекательный для туризма регион. И тем не менее на протяжении нескольких последних лет в этот суровый и прекрасный край приезжает всё больше россиян. Путешественников не отпугивает ни прожорливая летняя мошкара, ни бодрящая зимняя стужа. Здесь есть чем заняться, даже если за окном царит полярная ночь. Подробности — в материале «Известий».

Ночной дозор

Под выходные борт из Москвы в Мурманск обычно забит до отказа. Среди пассажиров немало тех, кто летит в Заполярье на пару-тройку дней, хотя зимой в этой части нашей страны слово «день» предельно условно — здесь рассветает всего на два-три часа. На вопрос: «Что тут делать именно сейчас?» бывалые путешественники отвечают примерно так: «Это отличный способ попасть будто в другое время, радикально сменить обстановку и быстро психологически перезагрузиться».

Достопримечательностей в Мурманске немного. И, по счастью, их осмотр несильно зависит от продолжительности светового дня, ведь город хорошо освещен, а во тьме полярной ночи выглядит даже завораживающе. Стартовать можно от площади Пяти Углов — главной в Мурманске, а первым делом стоит отправиться на Зеленый мыс, где возвышается величественный монумент «Защитникам Советского Заполярья». От его подножия открывается замечательный вид на порт и отдаленные кварталы.

Монумент "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

Монумент «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Следующая важная локация — мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», настоящее место памяти для мурманчан и вообще моряков-полярников. Он включает в себя башню в виде маяка, судовой якорь и… рубку атомной подводной лодки «Курск», трагически затонувшей в 2000 году. Рубку подняли со дна Баренцева моря и установили на мемориале в 2009-м. А в башне представлены мемориальные плиты и книги с именами сотен погибших моряков.

По пути к мемориалу можно полюбоваться церковью Спаса-на-Водах, исполненной в старорусском стиле, а также бросить взгляд на Семеновское озеро, где зимой нередко купаются моржи.

Затем путь пролегает к железнодорожному вокзалу, исполненному в стиле сталинского ампира, и далее к морпорту — одному из крупнейших в стране. Здесь расположена, безусловно, главная городская достопримечательность — ледокол «Ленин». Могучее судно вывели из эксплуатации в 1989-м и превратили в музей. Экскурсия в составе группы длится немногим более часа, но впечатлений от визита хватит надолго.

ледокол ленин

Ледокол «Ленин»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Даже сегодня трудно поверить, что ледокол ввели к эксплуатацию в 1959-м, всего через 14 лет после окончания Великой Отечественной войны, — настолько он современен и технологичен. Страна только поднималась из руин, а на ленинградских верфях в буквальном смысле слова строили далекое будущее — первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, широким набором совершенно уникальных на тот момент технологических решений и передовой бытовой инфраструктурой для экипажа. Здесь было предусмотрено, кажется, всё — от вертолетной площадки и системы внутренней видеосвязи до полностью оборудованного медицинского кабинета, хлебопекарни, кинозала и даже курительного салона.

Северный вкус

Ничто так не распаляет аппетит, как долгие прогулки на свежем воздухе. Ресторанная жизнь в Мурманске еще только набирает обороты, но по мере роста турпотока она, несомненно, будет становиться активнее. Впрочем, уже и сегодня в городе имеются вполне достойные заведения с качественной кухней.

суп
Фото: пресс-служба ресторана Sampo

В «Тундре» угощают наваристой поморской ухой с печенью трески, палтусом с водорослями и щучьей икрой на мятом жареном картофеле и ростбифом из оленины с теплым копченым картофелем.

ресторан
Фото: пресс-служба ресторана Sampo

В Gray Goose предложат шулюм из оленины, отличные стейки и местный вариант фондю — расплавленный сыр на углях, который сервируют с мясом оленя и хрустящим хлебом. Сыр, к слову, местный, изготовленный на самой северной в России сыроварне. Да и хлеб пекут тут же, буквально на глазах у гостей.

хлеб
Фото: пресс-служба ресторана Sampo

В «Царской охоте», заслуженном ветеране мурманского ресторанного рынка, потчуют грибовницей с калитками да териберскими «щами» из морской капусты и мурманских морепродуктов, а еще тушеным мясом кролика с перловкой и грибами, сочными котлетами из кабана и кебабами из краба и креветок.

пончики
Фото: пресс-служба ресторана Sampo

Совсем недавно в городе открылось еще одно заведение, которое имеет все шансы со временем стать настоящей визитной карточкой Мурманска. Sampo позиционируется как ресторан современной северной кухни. В интерьере много дерева и камня, а в центре — большой камин с живым огнем.

Фото: пресс-служба ресторана Sampo

Из актуального меню непременно стоит попробовать нежное «сало» из масляной рыбы, малосольного палтуса с печеным картофелем, пончики с крабом, шуваловскую уху из трех видов рыб, с икрой и копченой сметаной, филе трески в хрустящем тесте и фирменную котлету из мраморной говядины с брусничным соусом и маринованными в бурбоне огурцами.

мясо в брусничном соусе
Фото: пресс-служба ресторана Sampo

Среди других важных «мелочей», без которых серьезному проекту сегодня не обойтись, — свежайшие морепродукты из Баренцева моря на ледяной витрине, ремесленный хлеб из дровяной печи, брискет из смокера, стейки из камеры сухого вызревания.

Фото: пресс-служба ресторана Sampo

В ресторане весьма приличная для здешних широт винная карта с оригинальными позициями. Но под такую еду больше подходит пиво, его варят здесь же — в подвале, и это предмет особой гордости владельцев. В линейке семь позиций — от легкого светлого до плотного темного. Оригинальнее всего выглядят, пожалуй, хвойный лагер и портер с арктической черникой.

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