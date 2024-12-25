«Мы готовим петицию о выходе Словакии из ЕС и НАТО»

В Словакии в I квартале 2025 года начнется сбор подписей за выход страны из ЕС и НАТО, рассказал «Известиям» основатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии – Брат за брата» Матуш Алекса. Именно эта организация и занимается подготовкой петиции. Предыдущее предложение в пользу отмены антироссийских санкций уже набрало более 360 тыс. подписей. После того как бланки будут переданы президенту, он может по закону вынести этот вопрос на референдум. Общественный деятель подчеркнул, что санкции ударили не только по словацкой экономике, но также по культуре и науке. Он не исключил, что по мере ухудшения экономической ситуации протестные настроения в словацком обществе будут только расти. Об отношении словаков к политике Брюсселя, исторической памяти и посещении Москвы 9 мая — в эксклюзивном интервью Матуша Алексы «Известиям».

«Словацкий народ с самого начала выступал против санкций»

— Вы выступили с инициативой об отмене санкций ЕС против России, и вашу петицию уже подписало более 360 тыс. человек. Правильно ли мы понимаем, что после того, как набирается минимум 350 тыс. подписей, возможно инициировать соответствующий референдум? Если да, то какой именно вопрос планируется вынести на него?

— За два месяца словацкий народ мобилизовался и выступил за отмену санкций. Действительно, нам удалось собрать более 361 тыс. подписей. Для того чтобы референдум состоялся, необходимо передать все подписанные бланки президенту Словакии, и именно он должен официально объявить о его проведении. Формулировка вопроса еще в проработке, но безусловно будет касаться отмены ограничительных и рестриктивных мер по отношению как к самой России, так и к ее физическим и юридическим лицам. Мы хотим, чтобы все санкции были отменены и чтобы всё было так, как было до их введения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поддерживают ли вашу инициативу парламентские партии в Словакии, в частности партия Smer?

— Отдельные политические деятели правительственной коалиции поддерживают. В данной политической ситуации и при нынешнем градусе русофобии в ЕС крайне опасно говорить о дружбе с Россией. Мы вот не боимся открыто заявлять, что Россия и ее народ — это наши братья. Но и наш премьер Фицо не побоялся и приехал с официальным визитом к Владимиру Путину.

— Ранее глава политической партии DOMOV Павол Слота сообщил, что уже более 160 тыс. граждан Словакии подписали петицию о проведении референдума по выходу из европейских санкций против России. Есть ли между вашими инициативами какая-либо связь?

— Хотел бы подчеркнуть, что мы не являемся политическим субъектом, мы гражданское объединение, поэтому наша инициатива имеет в первую очередь гражданский, общественный характер.

Братислава, Словакия Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

С Паволом Слотой не сотрудничаем и уж тем более не взаимодействуем с его коллегами в лице Роберта Швеца. Мы никогда не будем поддерживать тех, кто поклоняется коллаборационистскому фашистскому режиму и лично Йозефу Тисо — бывшему президенту фашистского словацкого государства. Это против наших антифашистских убеждений.

— По вашим личным оценкам, насколько сильно санкции ЕС против России ударили по Словакии? Какие отрасли экономики пострадали больше всего? Возможны ли протесты в стране на этой почве?

— Пострадали все отрасли: металлургия, тяжелая промышленность, медицина, туризм, машиностроение и другие направления. Санкции негативно сказались не только на экономической, но и на культурной и научно-технической сферах.

Тяжело загадывать в будущее, но я думаю, что по мере ухудшения экономической ситуации будут расти протестные настроения во всем обществе. Уже сейчас мы наблюдаем кризисные явления в здравоохранении и образовании — врачи и педагоги готовы выходить на улицы, чтобы добиться повышения зарплат на фоне безудержной инфляции в стране, в том числе на продукты питания и первой необходимости. Повторюсь: словацкий народ с самого начала выступал против санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Евросоюзе живут потомки фашистов и нацистов. Мы говорили, что это нужно остановить, только нас никто не слушал, нас преследовали, преследовали наши семьи, а евробезумцы, еврофашисты и евронацисты продолжали это неистовство. Сейчас уже лучше. Премьер-министр Фицо поддержал нас, а мы поддержали его решения, чтобы это безумие, прежде всего нацизм и фашизм, которые идут сюда из Западной Европы, были остановлены.

— Подразумевает ли отмена санкций против России выход Словакии из ЕС и НАТО?

— Этот вопрос в нашей петиции не поднимался. Но хотелось бы узнать мнение населения Словакии и по нему. Мы уже готовим очередную петицию о выходе Словакии из ЕС и НАТО. Мы отказываемся сотрудничать с прославляемым Евросоюзом фашизмом. Мы намереваемся запустить сбор подписей в феврале или марте.

«Мы точно знаем, что происходило в Донецке и Луганске с 2014-го»

— Ваше объединение «Мотоциклисты Словакии – Брат за брата» регулярно участвует в восстановлении оскверненных памятников. Насколько серьезна эта проблема в Словакии? Как к ней относятся местные власти?

— Наша организация «Брат за брата» уже более 14 лет работает над сохранением памяти о Второй мировой войне и ее героях, о Красной армии, о 1-м Чехословацком армейском корпусе. Всё это хотел уничтожить Евросоюз и бывшее словацкое правительство. Так как наша организация — одна из крупнейших в Словакии, мы смогли сделать всё для того, чтобы люди не забывали, что Россия и русские — наши братья. Так было всегда и так будет. Русский народ должен знать и чувствовать, что он может найти опору в словацком народе.

Основатель гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии – Брат за брата» Матуш Алекса Фото: из личного архива Матуша Алексы

В Словакии, слава Богу, всё не так уж и плохо по сравнению с соседними государствами. Были отдельные случаи вандализма, и мы, а также неравнодушные сограждане и другие словацкие общественные организации участвовали в восстановлении пострадавших памятников. Мы отказываемся понимать, зачем люди уничтожают свое наследие и тем более памятники воинам-освободителям, которые сражались за наше мирное будущее. Ценим подход правительства по вопросу сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и Словацком национальном восстании, бережного отношения к памятникам красноармейцев и словацких партизан.

— Сотрудничает ли ваше объединение с какими-либо организациями или движениями в России? Планируются ли какие-либо совместные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в 2025 году?

— Наша организация отправится в Россию на празднование 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Было бы большой ошибкой не приехать. Для нас это большая честь. Наша организация никогда не забудет героев Второй мировой войны, прежде всего героев Красной армии. Мы благодарны им за то, что живем в этой стране сегодня. За это мы благодарны не только русскому народу, но народам, которые героическим участвовали в освобождении нашего государства. Хотели бы отдельно поблагодарить наших партнеров из Российского исторического общества за многолетнее плодотворное взаимодействие. Но мы всегда открыты к любому сотрудничеству для поддержки общего культурного диалога и сохранения исторической правды о Второй мировой войне. На данный момент налаживаем диалог с организациями в Узбекистане.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вам приходилось посещать Донбасс?

— Мы оказываем детям из Луганска гуманитарную помощь, помогаем финансово, уже с 2014-го мы каждый год привозим подарки, продовольствие людям, которые живут в зоне боевых действий. Мы точно знаем, что происходило в Донецке и Луганске с 2014-го. И наша организация говорила правду о том, какие там происходят зверства в отношении русского народа, за это нас начали в Европе преследовать с помощью полиции, армии, пытались запугать наши семьи, наших детей, само собой и нас. Но мы выдержали это, поэтому мы сегодня стали сильнее, и я знаю одно: как у вас говорят, «победа будет за нами».