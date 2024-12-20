В Госдуме предложили обязать магазины сделать полки с бесплатной едой для нуждающихся

Председатель партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов отправил главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову предложение обязать магазины устанавливать специальные пищевые полки с бесплатными продуктами первой необходимости для нуждающихся. Текст письма 20 декабря приводит ТАСС.

«Одним из предложений фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан на основании подтверждающих статус документов», — говорится в письме.

По словам Миронова, стоит определить список продуктов, которые будут представлены в рамках инициативы, а также установить критерии качества еды. Он добавил, что необходимо введение упрощенной системы налогообложения для бизнесменов, которые примут участие в организации процесса, и особый контроль работы предпринимателей в магазинах питания.

Миронов также призвал развить инфраструктуру и коммуникации для более эффективного распределения еды.

19 ноября депутат Московской областной думы, председатель Союза пенсионеров региона Анатолий Никитин заявил, что справедливый размер пенсии для неработающих россиян в 2025 году должен составлять 40% от средней заработной платы на текущий момент.