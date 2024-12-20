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В кинопарке «Москино» пройдет премьера представления «Соборная площадь»

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Фото: Mos.ru/Е. Самарина
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В субботу, 21 декабря, в кинопарке «Москино» пройдет премьера представления «Соборная площадь». Об этом 20 декабря сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Показы «Соборной площади» будут проходить каждые выходные и праздничные дни вплоть до 23 февраля. Гости кинопарка увидят эпоху Смутного времени через трехмерные проекции с использованием новейшего светового оборудования. В представлении также примут участие известные актеры.

«В нашем представлении «Соборная площадь» мы соединяем эти направления — театр и мультимедиа. Сегодня столица активно развивает кинопарк «Москино» не только как площадку для съемок фильмов, клипов, рекламы, но и как новую точку притяжения для гостей и жителей города. А это значит, что здесь нужны яркие события», — сообщил режиссер «Соборной площади» Эдуард Бояков.

Представление является интерактивным, зрители, вместе с современной девочкой Мотей, главной героиней, смогут посетить различные русские города Смутного времени, а три человека из зала будут выбраны в качестве ее помощников.

Путешествие в другую эпоху будет длиться 60 минут, за это время посетители смогут с головой погрузиться в эпоху и узнать об истории России что-то новое. Эффекты дополненной реальности с 3D-проекциями смогут более ярко показать все происходившие в Смутное время события.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось о том, что в рамках проекта «Зима в Москве» в кинопарке «Москино» покажут историческую реконструкцию, посвященную битве за Москву. Участники мероприятия смогут познакомиться с историей съемочного процесса. Специалисты кинематографа расскажут об актерах кинолент, о том, как снимались фильмы о событиях Великой Отечественной войны.

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