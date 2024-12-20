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Житель Приморья получил восемь лет колонии за убийство ребенка в 1993 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Приморском крае суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима мужчину за убийство ребенка в 1993 году. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Собранные следователями СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему мужчине за совершение убийства 11-летнего мальчика в селе Хороль», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Установлено, что в октябре 1993 года в лесном массиве в селе Хороль в ходе ссоры мужчина задушил знакомого ему мальчика. На момент совершения преступления фигуранту было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

Уголовное дело расследовалось по п. «е» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство с целью скрыть другое преступление»). Мужчина был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствие отметило, что по заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый на момент совершения убийства и в настоящее время не страдает хроническими психическими заболеваниями, отдает отчет в своих действиях и может руководить ими.

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Накануне, 19 декабря, сообщалось, что суд в Красноярске приговорил к 17 годам колонии мужчину, совершившего 26 лет назад резонансное убийство семьи с ребенком. Следователи выяснили, что виновный задолжал крупную сумму в 1998 году своему знакомому. Не желая возвращать долг, он расстрелял супружескую пару, а также их малолетнюю дочь из охотничьего ружья.

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