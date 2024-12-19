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В Красноярске убившего семью 26 лет назад мужчину приговорили к 17 годам колонии

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Фото: t.me/krksledkom
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Суд в Красноярске приговорил мужчину, совершившего 26 лет назад резонансное убийство семьи с ребенком, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В утреннее время 1 июня 1998 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их пятилетней дочери», — отметили в Telegram-канале ведомства.

На тот момент уголовное дело было возбуждено, но доказать причастность виновного не удавалось. Только в 2023 году следователи СК России и криминалисты СК РФ смогли изучить материалы допроса свидетелей и провести экспертные исследования для доказательства преступления.

По данным следствия, виновный задолжал крупную сумму в 1998 году своему знакомому. Не желая возвращать долг, он вооружился охотничьем ружьем и расстрелял супружескую пару, а также их малолетнюю дочь.

Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, подробно рассказал об обстоятельствах убийства, а также показал место, где спрятал тела.

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Ранее, 5 декабря, правоохранительные органы задержали в Подмосковье четырех мужчин, подозреваемых в тройном убийстве, совершенном в 2005 году. Фигурантам предъявили обвинение по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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